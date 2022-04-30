Прогноз на 5 дней
ясно+9°C
  • 763 мм рт.ст.
  • 34% влажность
  • СВ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Торғай облысы ашылсын!» - Митинг в поддержку создания Торгайской области прошел в Костанае
 
 
Страница 1 из 212»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44130
«Торғай облысы ашылсын!» - Митинг в поддержку создания Торгайской области прошел в Костанае
Отправлено: 30.04.22 - 17:11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Митинги за создание Торгайской области проводят уже четвертый день: 27 апреля в Амангельдинском районе, 28-го в Джангельдинском, 29-го в Аркалыке. Сегодняшний - заключительный.
Читать новость

drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24798
Re: «Торғай облысы ашылсын!» - Митинг в поддержку...
Отправлено: 30.04.22 - 17:11
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно пора. Тургайскую
рбласть - создавать... :lol: ;-)
Профайл
Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2309
Re: «Торғай облысы ашылсын!» - Митинг в поддержку...
Отправлено: 30.04.22 - 17:59
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Давно пора. Тургайскую рбласть - создавать.

Тебе оно надо?! Ты всё равно в Германии живёшь! Ты даже не оттуда родом!
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15226
Re: «Торғай облысы ашылсын!» - Митинг в поддержку...
Отправлено: 30.04.22 - 18:07
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем там область создавать? Зачем нужна малонаселенная область с полумертвым областным центром? Крайне неэффективно.
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2777
Re: «Торғай облысы ашылсын!» - Митинг в поддержку...
Отправлено: 30.04.22 - 18:08
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кемску волость? До ради Бога!
Удивительно, что жкховцы ничего не планировали на этом месте в это время. ;-)
Профайл
Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2309
Re: «Торғай облысы ашылсын!» - Митинг в поддержку...
Отправлено: 30.04.22 - 18:11
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Зачем там область создавать? Зачем нужна малонаселенная область с полумертвым областным центром? Крайне неэффективно.

Бюджеты сами себя не освоят! Да и инициаторы тоже кушать хотят и на больших машинках ездить! В больших кабинетах сидеть! Неужели непонятно?!
Профайл
Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2309
Re: «Торғай облысы ашылсын!» - Митинг в поддержку...
Отправлено: 30.04.22 - 18:12
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Удивительно, что жкховцы ничего не планировали на этом месте в это время.

Что, даже уборку территории не додумались провести?!
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4865
Re: «Торғай облысы ашылсын!» - Митинг в поддержку...
Отправлено: 30.04.22 - 18:38
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
170 тысяч - и теперь куча чиновников - аким и 3 зама , куча отделов , свои полиция , прокуратура , суд , отдел образования и т.д . А сам инициатор - в акимы . Зачем ??
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11806
Re: «Торғай облысы ашылсын!» - Митинг в поддержку...
Отправлено: 30.04.22 - 19:56
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно пора, нам ее не потянуть, а там разруха.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
332
Re: «Торғай облысы ашылсын!» - Митинг в поддержку...
Отправлено: 30.04.22 - 20:17
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Зачем там область создавать?

Новый президент объявил, что чиновничий аппарат в Казахстане будет кардинально сокращать. Не слышали?
А куда "сокращённых" девать?
Вот под них и придуманы "новые" три области.
А про Тургайскую он не забыл. Он её про запас оставил. Если в "новых" трёх всем "сокращённым" кресел не хватит, для них и Тургайскую "вспомнят". Правда - самых отстающих туда направят. :-)
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5228
Re: «Торғай облысы ашылсын!» - Митинг в поддержку...
Отправлено: 30.04.22 - 22:12
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Открыли Сия область в 74 году, через двенадцать лет закрыли, через два года открыли вновь, через пять лет опять закрыли. Какая-то чехарда с этими открываниями и оптимизация, денег нет. Может хватит экспериментов.
Профайл Посетить вебсайт
Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1114
«Торғай облысы ашылсын!» - Митинг в поддержку создания Торгайской области прошел в Костанае
Отправлено: 30.04.22 - 22:19
#11
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10998
Re: «Торғай облысы ашылсын!» - Митинг в поддержку...
Отправлено: 30.04.22 - 22:28
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Походу Патрушев ошибся. Не биологическое оружие америкосы разрабатывают вокруг России. А психологическое:)
Профайл
yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8468
Re: «Торғай облысы ашылсын!» - Митинг в поддержку...
Отправлено: 30.04.22 - 22:35
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Что, даже уборку территории не додумались провести?!

Тоже смотрю по клумбам топчутся. Дали бы лопату тому мордатоиу, хоть вскопал бы под цветы что ли.А то на плакате вон написано Процветай, Аркалык... а тут можно и прям по клумбам...
Цитата:
создать Торгайскую область и построить республиканскую трассу, соединяющую запад и центр Казахстана,

Правильно, трудоустраивать же надо. Половина пойдут в акиматы насальниками, другая - в придорожный сервис..."сааааамса гарачая", "кукуруза"... Да и наконец-то мечта министра - сортиры построят вдоль этой трассы для перемещения богатых нефтяников и жителей столицы . Их и будут содержать жители новой области.
Профайл
yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8468
Re: «Торғай облысы ашылсын!» - Митинг в поддержку...
Отправлено: 30.04.22 - 22:37
#14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Открыли Сия область в 74 году, через двенадцать лет закрыли, через два года открыли вновь, через пять лет опять закрыли.

А говорят, в одну реку нельзя войти дважды... Тут в третий раз пытаются одно и тоже сотворить.
Профайл
Страница 1 из 212»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 59, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 58
Зарегистрированные пользователи: serg kost

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS