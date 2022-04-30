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«Торғай облысы ашылсын!» - Митинг в поддержку создания Торгайской области прошел в Костанае
«Торғай облысы ашылсын!» - Митинг в поддержку создания Торгайской области прошел в Костанае
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44130
«Торғай облысы ашылсын!» - Митинг в поддержку создания Торгайской области прошел в Костанае
Отправлено: 30.04.22 - 17:11
Митинги за создание Торгайской области проводят уже четвертый день: 27 апреля в Амангельдинском районе, 28-го в Джангельдинском, 29-го в Аркалыке. Сегодняшний - заключительный.
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(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24798
Re: «Торғай облысы ашылсын!» - Митинг в поддержку...
Отправлено: 30.04.22 - 17:11
Давно пора. Тургайскую
рбласть - создавать...
рбласть - создавать...
Re: «Торғай облысы ашылсын!» - Митинг в поддержку...
Отправлено: 30.04.22 - 17:59
Цитата:
Тебе оно надо?! Ты всё равно в Германии живёшь! Ты даже не оттуда родом!
drakon:
Давно пора. Тургайскую рбласть - создавать.
Давно пора. Тургайскую рбласть - создавать.
Тебе оно надо?! Ты всё равно в Германии живёшь! Ты даже не оттуда родом!
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15226
Re: «Торғай облысы ашылсын!» - Митинг в поддержку...
Отправлено: 30.04.22 - 18:07
Зачем там область создавать? Зачем нужна малонаселенная область с полумертвым областным центром? Крайне неэффективно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2777
Re: «Торғай облысы ашылсын!» - Митинг в поддержку...
Отправлено: 30.04.22 - 18:08
Кемску волость? До ради Бога!
Удивительно, что жкховцы ничего не планировали на этом месте в это время.
Удивительно, что жкховцы ничего не планировали на этом месте в это время.
Re: «Торғай облысы ашылсын!» - Митинг в поддержку...
Отправлено: 30.04.22 - 18:11
Цитата:
Бюджеты сами себя не освоят! Да и инициаторы тоже кушать хотят и на больших машинках ездить! В больших кабинетах сидеть! Неужели непонятно?!
Victor Yang:
Зачем там область создавать? Зачем нужна малонаселенная область с полумертвым областным центром? Крайне неэффективно.
Зачем там область создавать? Зачем нужна малонаселенная область с полумертвым областным центром? Крайне неэффективно.
Бюджеты сами себя не освоят! Да и инициаторы тоже кушать хотят и на больших машинках ездить! В больших кабинетах сидеть! Неужели непонятно?!
Re: «Торғай облысы ашылсын!» - Митинг в поддержку...
Отправлено: 30.04.22 - 18:12
Цитата:
Что, даже уборку территории не додумались провести?!
Козлов я:
Удивительно, что жкховцы ничего не планировали на этом месте в это время.
Удивительно, что жкховцы ничего не планировали на этом месте в это время.
Что, даже уборку территории не додумались провести?!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 4865
Re: «Торғай облысы ашылсын!» - Митинг в поддержку...
Отправлено: 30.04.22 - 18:38
170 тысяч - и теперь куча чиновников - аким и 3 зама , куча отделов , свои полиция , прокуратура , суд , отдел образования и т.д . А сам инициатор - в акимы . Зачем ??
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 11806
Re: «Торғай облысы ашылсын!» - Митинг в поддержку...
Отправлено: 30.04.22 - 19:56
Давно пора, нам ее не потянуть, а там разруха.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 332
Re: «Торғай облысы ашылсын!» - Митинг в поддержку...
Отправлено: 30.04.22 - 20:17
Цитата:
Новый президент объявил, что чиновничий аппарат в Казахстане будет кардинально сокращать. Не слышали?
А куда "сокращённых" девать?
Вот под них и придуманы "новые" три области.
А про Тургайскую он не забыл. Он её про запас оставил. Если в "новых" трёх всем "сокращённым" кресел не хватит, для них и Тургайскую "вспомнят". Правда - самых отстающих туда направят.
Victor Yang:
Зачем там область создавать?
Зачем там область создавать?
Новый президент объявил, что чиновничий аппарат в Казахстане будет кардинально сокращать. Не слышали?
А куда "сокращённых" девать?
Вот под них и придуманы "новые" три области.
А про Тургайскую он не забыл. Он её про запас оставил. Если в "новых" трёх всем "сокращённым" кресел не хватит, для них и Тургайскую "вспомнят". Правда - самых отстающих туда направят.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5228
Re: «Торғай облысы ашылсын!» - Митинг в поддержку...
Отправлено: 30.04.22 - 22:12
Открыли Сия область в 74 году, через двенадцать лет закрыли, через два года открыли вновь, через пять лет опять закрыли. Какая-то чехарда с этими открываниями и оптимизация, денег нет. Может хватит экспериментов.
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1114
«Торғай облысы ашылсын!» - Митинг в поддержку создания Торгайской области прошел в Костанае
Отправлено: 30.04.22 - 22:19
Комментарий проходит проверку.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10998
Re: «Торғай облысы ашылсын!» - Митинг в поддержку...
Отправлено: 30.04.22 - 22:28
Походу Патрушев ошибся. Не биологическое оружие америкосы разрабатывают вокруг России. А психологическое:)
Re: «Торғай облысы ашылсын!» - Митинг в поддержку...
Отправлено: 30.04.22 - 22:35
Цитата:
Тоже смотрю по клумбам топчутся. Дали бы лопату тому мордатоиу, хоть вскопал бы под цветы что ли.А то на плакате вон написано Процветай, Аркалык... а тут можно и прям по клумбам...
Цитата:
Правильно, трудоустраивать же надо. Половина пойдут в акиматы насальниками, другая - в придорожный сервис..."сааааамса гарачая", "кукуруза"... Да и наконец-то мечта министра - сортиры построят вдоль этой трассы для перемещения богатых нефтяников и жителей столицы . Их и будут содержать жители новой области.
Уже не ваш земляк:
Что, даже уборку территории не додумались провести?!
Что, даже уборку территории не додумались провести?!
Тоже смотрю по клумбам топчутся. Дали бы лопату тому мордатоиу, хоть вскопал бы под цветы что ли.А то на плакате вон написано Процветай, Аркалык... а тут можно и прям по клумбам...
Цитата:
создать Торгайскую область и построить республиканскую трассу, соединяющую запад и центр Казахстана,
Правильно, трудоустраивать же надо. Половина пойдут в акиматы насальниками, другая - в придорожный сервис..."сааааамса гарачая", "кукуруза"... Да и наконец-то мечта министра - сортиры построят вдоль этой трассы для перемещения богатых нефтяников и жителей столицы . Их и будут содержать жители новой области.
Re: «Торғай облысы ашылсын!» - Митинг в поддержку...
Отправлено: 30.04.22 - 22:37
Цитата:
А говорят, в одну реку нельзя войти дважды... Тут в третий раз пытаются одно и тоже сотворить.
сайлау курманов:
Открыли Сия область в 74 году, через двенадцать лет закрыли, через два года открыли вновь, через пять лет опять закрыли.
Открыли Сия область в 74 году, через двенадцать лет закрыли, через два года открыли вновь, через пять лет опять закрыли.
А говорят, в одну реку нельзя войти дважды... Тут в третий раз пытаются одно и тоже сотворить.
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