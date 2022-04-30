Отправлено: - 22:35

Уже не ваш земляк:

Что, даже уборку территории не додумались провести?!

создать Торгайскую область и построить республиканскую трассу, соединяющую запад и центр Казахстана,

Цитата:Тоже смотрю по клумбам топчутся. Дали бы лопату тому мордатоиу, хоть вскопал бы под цветы что ли.А то на плакате вон написано Процветай, Аркалык... а тут можно и прям по клумбам...Цитата:Правильно, трудоустраивать же надо. Половина пойдут в акиматы насальниками, другая - в придорожный сервис..."сааааамса гарачая", "кукуруза"... Да и наконец-то мечта министра - сортиры построят вдоль этой трассы для перемещения богатых нефтяников и жителей столицы . Их и будут содержать жители новой области.