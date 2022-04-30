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Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура предупредила казахстанцев
Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура предупредила казахстанцев
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44130
Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура предупредила казахстанцев
Отправлено: 30.04.22 - 19:59
Заместитель генерального прокурора Булат Дембаев обратился к казахстанцам и предупредил, что призывы к митингу 1 мая незаконны, а информация о том, что их одобрили в акиматах, - ложная.
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Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура предупредила казахстанцев
Отправлено: 30.04.22 - 19:59
Я бы сделал митинг в защиту народа Украины от посягательств на его полное уничтожение.
Надеюсь к 9мая кто то подаст заявку..
[Исправлено: 111, 30.04.2022 - 20:06]
Надеюсь к 9мая кто то подаст заявку..
[Исправлено: 111, 30.04.2022 - 20:06]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.09.10
- Сообщений:
- 357
Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура предупредила казахстанцев
Отправлено: 30.04.22 - 20:13
Цитата:
Иди делай
111:
Я бы сделал митинг в защиту народа Украины от посягательств на его полное уничтожение.
Я бы сделал митинг в защиту народа Украины от посягательств на его полное уничтожение.
Иди делай
Re: Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура...
Отправлено: 30.04.22 - 20:18
Цитата:
-Так делай !! В чем проблема ? Или лень ?
111:
Я бы сделал
Я бы сделал
-Так делай !! В чем проблема ? Или лень ?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1250
Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура предупредила казахстанцев
Отправлено: 30.04.22 - 20:20
Цитата:
А беженцев из Украины возьмёшь на постой?
111:
Я бы сделал митинг в защиту народа Украины от посягательств на его полное уничтожение.
Я бы сделал митинг в защиту народа Украины от посягательств на его полное уничтожение.
А беженцев из Украины возьмёшь на постой?
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 2309
Re: Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура...
Отправлено: 30.04.22 - 20:23
Комментарий удален модератором.
Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура предупредила казахстанцев
Отправлено: 30.04.22 - 20:23
Цитата:
Мы как великая держава, обязаны помогать братьям, которых оставили ни с чем, обескровили, разбомбили их последнее..
Украли надежду на мир..
serg kost:
беженцев из Украины возьмёшь на постой
беженцев из Украины возьмёшь на постой
Мы как великая держава, обязаны помогать братьям, которых оставили ни с чем, обескровили, разбомбили их последнее..
Украли надежду на мир..
Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура предупредила казахстанцев
Отправлено: 30.04.22 - 20:26
Сразу видно россиян тут, кто За войну, За уничтожение народа Украины..
Это и прискорбно..
Это и прискорбно..
Re: Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура...
Отправлено: 30.04.22 - 20:31
Цитата:
---Так помоги делом , а не словами .
111:
обязаны помогать братьям
обязаны помогать братьям
---Так помоги делом , а не словами .
Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура предупредила казахстанцев
Отправлено: 30.04.22 - 20:35
Цитата:
Как могу, так и помогаю.
Так и буду помогать.
Мне ведь отсчитываться перед поддерживающих/// не надо думаю оправдываться .
[Исправлено: Iney, 30.04.2022 - 20:39]
Гога:
Так помоги делом , а не
Так помоги делом , а не
Как могу, так и помогаю.
Так и буду помогать.
Мне ведь отсчитываться перед поддерживающих/// не надо думаю оправдываться .
[Исправлено: Iney, 30.04.2022 - 20:39]
Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура предупредила казахстанцев
Отправлено: 30.04.22 - 20:36
Самолет если будут отправлять снова, снова помогу, от души, от сердца..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1250
Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура предупредила казахстанцев
Отправлено: 30.04.22 - 21:15
У меня знакомая семья думают оттуда уезжать.
Примешь, раз так их жалеешь?
Мне некуда.
Что им сказать?
Примешь, раз так их жалеешь?
Мне некуда.
Что им сказать?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2030
Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура предупредила казахстанцев
Отправлено: 30.04.22 - 21:51
Цитата:
Митинг в защиту нацистов от денацификации? А при нацистах пожить не хочешь? В урну головой не хочешь при люстрации? Факельных шествий захотелось? Запуганных автоматами прокуроров жаждешь лицезреть? Ну-ну... Сам же потом будешь лить слёзки и накручивать сопли на толстые пальчики. Это сейчас ты такой смелый, а при нацистах или в полицаи пойдешь или терпилой будешь, другого выхода нет.
111:
Я бы сделал митинг в защиту народа Украины от посягательств на его полное уничтожение.
Я бы сделал митинг в защиту народа Украины от посягательств на его полное уничтожение.
Митинг в защиту нацистов от денацификации? А при нацистах пожить не хочешь? В урну головой не хочешь при люстрации? Факельных шествий захотелось? Запуганных автоматами прокуроров жаждешь лицезреть? Ну-ну... Сам же потом будешь лить слёзки и накручивать сопли на толстые пальчики. Это сейчас ты такой смелый, а при нацистах или в полицаи пойдешь или терпилой будешь, другого выхода нет.
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1114
Re: Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура...
Отправлено: 30.04.22 - 22:03
Цитата:
Я так понял, что праздник отменён?
На 9мая денег нет.
Русский язык в Казахстане, в должном месте.
Как оно все по плану согласно Рухнамы, идёт...
Цитата:
Тот кто хочет-делает, а тот кто глумясь провоцирует, ну наверное у него много времени чтобы почесать своё Эго, выросшее как пивной живот, и тем более, если оно чешется.
Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура предупредила казахстанцев
Я так понял, что праздник отменён?
На 9мая денег нет.
Русский язык в Казахстане, в должном месте.
Как оно все по плану согласно Рухнамы, идёт...
Цитата:
111:
Я бы сделал митинг в защиту народа
Я бы сделал митинг в защиту народа
Тот кто хочет-делает, а тот кто глумясь провоцирует, ну наверное у него много времени чтобы почесать своё Эго, выросшее как пивной живот, и тем более, если оно чешется.
Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура предупредила казахстанцев
Отправлено: 30.04.22 - 22:19
Цитата:
Хм..
Повторите, где я такое говорил?
Маркс:
Митинг в защиту нацистов от
Митинг в защиту нацистов от
Хм..
Повторите, где я такое говорил?
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