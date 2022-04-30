Отправлено: - 21:51

111:

Я бы сделал митинг в защиту народа Украины от посягательств на его полное уничтожение.

Цитата:Митинг в защиту нацистов от денацификации? А при нацистах пожить не хочешь? В урну головой не хочешь при люстрации? Факельных шествий захотелось? Запуганных автоматами прокуроров жаждешь лицезреть? Ну-ну... Сам же потом будешь лить слёзки и накручивать сопли на толстые пальчики. Это сейчас ты такой смелый, а при нацистах или в полицаи пойдешь или терпилой будешь, другого выхода нет.