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≡ Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура предупредила казахстанцев
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44130
Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура предупредила казахстанцев
Отправлено: 30.04.22 - 19:59
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Заместитель генерального прокурора Булат Дембаев обратился к казахстанцам и предупредил, что призывы к митингу 1 мая незаконны, а информация о том, что их одобрили в акиматах, - ложная.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11806
Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура предупредила казахстанцев
Отправлено: 30.04.22 - 19:59
#1
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Я бы сделал митинг в защиту народа Украины от посягательств на его полное уничтожение.
Надеюсь к 9мая кто то подаст заявку..

[Исправлено: 111, 30.04.2022 - 20:06]
Профайл
viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
357
Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура предупредила казахстанцев
Отправлено: 30.04.22 - 20:13
#2
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Цитата:
111:
Я бы сделал митинг в защиту народа Украины от посягательств на его полное уничтожение.

Иди делай
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4865
Re: Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура...
Отправлено: 30.04.22 - 20:18
#3
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Цитата:
111:
Я бы сделал

-Так делай !! В чем проблема ? Или лень ?
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1250
Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура предупредила казахстанцев
Отправлено: 30.04.22 - 20:20
#4
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Цитата:
111:
Я бы сделал митинг в защиту народа Украины от посягательств на его полное уничтожение.

А беженцев из Украины возьмёшь на постой?
Профайл
Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2308
Re: Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура...
Отправлено: 30.04.22 - 20:23
#5
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11806
Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура предупредила казахстанцев
Отправлено: 30.04.22 - 20:23
#6
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Цитата:
serg kost:
беженцев из Украины возьмёшь на постой

Мы как великая держава, обязаны помогать братьям, которых оставили ни с чем, обескровили, разбомбили их последнее..
Украли надежду на мир..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11806
Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура предупредила казахстанцев
Отправлено: 30.04.22 - 20:26
#7
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Сразу видно россиян тут, кто За войну, За уничтожение народа Украины..
Это и прискорбно..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4865
Re: Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура...
Отправлено: 30.04.22 - 20:31
#8
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Цитата:
111:
обязаны помогать братьям

---Так помоги делом , а не словами .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11806
Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура предупредила казахстанцев
Отправлено: 30.04.22 - 20:35
#9
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Цитата:
Гога:
Так помоги делом , а не

Как могу, так и помогаю.
Так и буду помогать.
Мне ведь отсчитываться перед поддерживающих/// не надо думаю оправдываться .

[Исправлено: Iney, 30.04.2022 - 20:39]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11806
Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура предупредила казахстанцев
Отправлено: 30.04.22 - 20:36
#10
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Самолет если будут отправлять снова, снова помогу, от души, от сердца..
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1250
Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура предупредила казахстанцев
Отправлено: 30.04.22 - 21:15
#11
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У меня знакомая семья думают оттуда уезжать.
Примешь, раз так их жалеешь?
Мне некуда.
Что им сказать?
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2030
Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура предупредила казахстанцев
Отправлено: 30.04.22 - 21:51
#12
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Цитата:
111:
Я бы сделал митинг в защиту народа Украины от посягательств на его полное уничтожение.

Митинг в защиту нацистов от денацификации? А при нацистах пожить не хочешь? В урну головой не хочешь при люстрации? Факельных шествий захотелось? Запуганных автоматами прокуроров жаждешь лицезреть? Ну-ну... Сам же потом будешь лить слёзки и накручивать сопли на толстые пальчики. Это сейчас ты такой смелый, а при нацистах или в полицаи пойдешь или терпилой будешь, другого выхода нет.
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1114
Re: Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура...
Отправлено: 30.04.22 - 22:03
#13
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Цитата:
Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура предупредила казахстанцев

Я так понял, что праздник отменён?
:lol:
На 9мая денег нет.
Русский язык в Казахстане, в должном месте.
Как оно все по плану согласно Рухнамы, идёт...
Цитата:
111:
Я бы сделал митинг в защиту народа

Тот кто хочет-делает, а тот кто глумясь провоцирует, ну наверное у него много времени чтобы почесать своё Эго, выросшее как пивной живот, и тем более, если оно чешется.
:lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11806
Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура предупредила казахстанцев
Отправлено: 30.04.22 - 22:19
#14
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Цитата:
Маркс:
Митинг в защиту нацистов от

Хм..
Повторите, где я такое говорил?
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