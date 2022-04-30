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≡ Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура предупредила казахстанцев
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44130
Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура предупредила казахстанцев
Отправлено: 30.04.22 - 19:59
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Заместитель генерального прокурора Булат Дембаев обратился к казахстанцам и предупредил, что призывы к митингу 1 мая незаконны, а информация о том, что их одобрили в акиматах, - ложная.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11794
Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура предупредила казахстанцев
Отправлено: 30.04.22 - 19:59
#1
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Я бы сделал митинг в защиту народа Украины от посягательств на его полное уничтожение.
Надеюсь к 9мая кто то подаст заявку..

[Исправлено: 111, 30.04.2022 - 20:06]
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
357
Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура предупредила казахстанцев
Отправлено: 30.04.22 - 20:13
#2
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Цитата:
111:
Я бы сделал митинг в защиту народа Украины от посягательств на его полное уничтожение.

Иди делай
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4863
Re: Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура...
Отправлено: 30.04.22 - 20:18
#3
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Цитата:
111:
Я бы сделал

-Так делай !! В чем проблема ? Или лень ?
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1248
Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура предупредила казахстанцев
Отправлено: 30.04.22 - 20:20
#4
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Цитата:
111:
Я бы сделал митинг в защиту народа Украины от посягательств на его полное уничтожение.

А беженцев из Украины возьмёшь на постой?
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2301
Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура предупредила казахстанцев
Отправлено: 30.04.22 - 20:23
#5
Комментарий проходит проверку.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11794
Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура предупредила казахстанцев
Отправлено: 30.04.22 - 20:23
#6
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Цитата:
serg kost:
беженцев из Украины возьмёшь на постой

Мы как великая держава, обязаны помогать братьям, которых оставили ни с чем, обескровили, разбомбили их последнее..
Украли надежду на мир..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11794
Сообщения о митингах 1 мая - фейк. Генпрокуратура предупредила казахстанцев
Отправлено: 30.04.22 - 20:26
#7
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Сразу видно россиян тут, кто За войну, За уничтожение народа Украины..
Это и прискорбно..
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