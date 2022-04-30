Отправлено: - 20:17

Victor Yang:

Зачем там область создавать?

Цитата:Новый президент объявил, что чиновничий аппарат в Казахстане будет кардинально сокращать. Не слышали?А куда "сокращённых" девать?Вот под них и придуманы "новые" три области.А про Тургайскую он не забыл. Он её про запас оставил. Если в "новых" трёх всем "сокращённым" кресел не хватит, для них и Тургайскую "вспомнят". Правда - самых отстающих туда направят.