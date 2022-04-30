Комментарий восстановлен. Оскорбление без адресата. Но хочу напомнить о ещё одном пункте правил - 2.2.1. Призывы к насилию, высказывания расистского характера, разжигание межнациональной, межконфессиональной и социальной розни и другую информацию, которая нарушает законы РК. В том числе клеветнические, шовинистические, гомофобные, содержащие угрозы или заведомо ложную, оскорбляющую, вульгарную, непристойную информацию в любом из элементов сообщения.
Будем применять его чаще, в том числе и к безадресным сообщениям.
Цитата:
serg kost: А сообщения про " добрых гитлеровцев" тоже будут удаляться?
Пожалуйста, жалобы на пользователей и претензии к модерации - в личку. Сообщение, о котором,видимо, идет речь, удалили. Если вы имеете в виду другое сообщение - пришлите мне ссылку в личку.
Здравствуйте, вы же знаете что это некий фарс. Оскорбление с умыслом. Или мы все начнем не называя адресата, обливать грязью друг друга картинками со словами дебил и идиот? Я и сейчас вижу, как некоторые боясь назвать адресата, оскорбляют кого то без указания адреса, но при этом друг с другом указывают кто это.. К сожалению, это правило, которое мы поидумали под себя, не выдерживает никакой критики.
снизойду один раз до твоего уровня. а то достал уже. так вот, там происходит процесс приготовления. в настоящее время. потребление происходит в другом месте за столом размера кои тебе и снились. и наличие на столе яств в том числе. а традиции этой уже 60 лет. тебе не понять. собирались раньше всегда в родительском доме, там было раздольно. потом их не стало. но традиция живет. собираемся.все.поколения. всегда в этот день. так что гуляй лесом.
Тимур Гафуров: .2.1. Призывы к насилию, высказывания расистского характера, разжигание межнациональной, межконфессиональной и социальной розни и другую информацию, которая нарушает законы РК. В том числе клеветнические, шовинистические, гомофобные, содержащие угрозы или заведомо ложную, оскорбляющую, вульгарную, непристойную информацию в любом из элементов сообщения. Будем применять его чаще, в том числе и к безадресным сообщениям.
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