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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1262
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 18:16
#14176
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Цитата:
elektron:
Хотелось бы уточнить, за что удалили?

Комментарий восстановлен. Оскорбление без адресата.
Но хочу напомнить о ещё одном пункте правил -
2.2.1. Призывы к насилию, высказывания расистского характера, разжигание межнациональной, межконфессиональной и социальной розни и другую информацию, которая нарушает законы РК. В том числе клеветнические, шовинистические, гомофобные, содержащие угрозы или заведомо ложную, оскорбляющую, вульгарную, непристойную информацию в любом из элементов сообщения.

Будем применять его чаще, в том числе и к безадресным сообщениям.

Цитата:
serg kost:
А сообщения про " добрых гитлеровцев" тоже будут удаляться?

Пожалуйста, жалобы на пользователей и претензии к модерации - в личку. Сообщение, о котором,видимо, идет речь, удалили.
Если вы имеете в виду другое сообщение - пришлите мне ссылку в личку.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17238
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 18:23
#14177
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Цитата:
Козлов я:
Только собрался ответить тебе на твой первый вариант. Праздник уже идет?


какой первый вариант?
праздник завтра.
сегодня убирались там где надо.
и да, мясо маринуется.
шея,окорок,лопатка,все по отдельности.
чтобы ощутить нюансы вкуса.
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2777
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 18:35
#14178
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Цитата:
alex_60:
какой первый вариант?

Где ты кое-что прославлял.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4863
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 18:59
#14179
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Цитата:
alex_60:
чтобы ощутить нюансы вкуса.

---Ощущать как всегда в гаражах :-x 8-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11793
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 19:03
#14180
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Хех..
Как сплотились ребятки то, как на спецоперации!
Так держать!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11793
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 19:05
#14181
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Вместе мы сила!
А вообще смешно, как мы друг друга перебиваем, не подымая руки!
Пожалуйста детишки, я сам буду вызывать к доске кого считаю нужным и не смейте перечить!
И тем более говорить хором!
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4863
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 19:08
#14182
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Цитата:
111:
я сам буду вызывать к доске кого считаю нужным и не смейте перечить!

---Вы чем - то заболели ?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11793
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 19:09
#14183
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Оскорбление без адресата.

Здравствуйте, вы же знаете что это некий фарс.
Оскорбление с умыслом.
Или мы все начнем не называя адресата, обливать грязью друг друга картинками со словами дебил и идиот?
Я и сейчас вижу, как некоторые боясь назвать адресата, оскорбляют кого то без указания адреса, но при этом друг с другом указывают кто это..
К сожалению, это правило, которое мы поидумали под себя, не выдерживает никакой критики.

Перенесу в ваши вопросы

[Исправлено: 111, 30.04.2022 - 19:13]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9314
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 19:11
#14184
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Завтра праздник Первомая! В Германии наверное как всегда, по традиции в Берлине и Гамбурге, будут погромы.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11793
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 19:14
#14185
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Не успел я отойти от урока, покурить так сказать, а они уже тут перья распушили!
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2777
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 19:21
#14186
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Цитата:
111:
Пожалуйста детишки, я сам буду вызывать к доске кого считаю нужным и не смейте перечить! И тем более говорить хором!


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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9314
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 19:25
#14187
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Цитата:
Козлов я:

Умеете же вы поднять настроение! :lol: :lol: :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17238
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 19:38
#14188
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Цитата:
Гога:
Ощущать как всегда в гаражах


снизойду один раз до твоего уровня. а то достал уже.
так вот, там происходит процесс приготовления. в настоящее время.
потребление происходит в другом месте за столом размера кои тебе и снились.
и наличие на столе яств в том числе.
а традиции этой уже 60 лет.
тебе не понять.
собирались раньше всегда в родительском доме, там было раздольно. потом их не стало.
но традиция живет.
собираемся.все.поколения.
всегда в этот день.
так что гуляй лесом.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17238
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 20:06
#14189
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Цитата:
Тимур Гафуров:
.2.1. Призывы к насилию, высказывания расистского характера, разжигание межнациональной, межконфессиональной и социальной розни и другую информацию, которая нарушает законы РК. В том числе клеветнические, шовинистические, гомофобные, содержащие угрозы или заведомо ложную, оскорбляющую, вульгарную, непристойную информацию в любом из элементов сообщения. Будем применять его чаще, в том числе и к безадресным сообщениям.


можно я скажу кто не выполняет этот пункт?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11793
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 20:08
#14190
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Через два дня родительский день!
Перестаньте дети между собой гавкаться!
Хотя бы в эти три дня будьте людьми!
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