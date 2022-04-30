Отправлено: - 18:23

Козлов я:

Только собрался ответить тебе на твой первый вариант. Праздник уже идет?

Цитата:какой первый вариант?праздник завтра.сегодня убирались там где надо.и да, мясо маринуется.шея,окорок,лопатка,все по отдельности.чтобы ощутить нюансы вкуса.