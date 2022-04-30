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≡ «Торғай облысы ашылсын!» - Митинг в поддержку создания Торгайской области прошел в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44129
«Торғай облысы ашылсын!» - Митинг в поддержку создания Торгайской области прошел в Костанае
Отправлено: 30.04.22 - 17:11
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Митинги за создание Торгайской области проводят уже четвертый день: 27 апреля в Амангельдинском районе, 28-го в Джангельдинском, 29-го в Аркалыке. Сегодняшний - заключительный.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24797
Re: «Торғай облысы ашылсын!» - Митинг в поддержку...
Отправлено: 30.04.22 - 17:11
#1
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Давно пора. Тургайскую
рбласть - создавать... :lol: ;-)
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