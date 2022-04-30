Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 13:12
Цитата:
Видишь какая ваша власть, развязала спецоперацию, а пригляделись, войну?
Ну давай в ответ и ты покритикуй свои власти..
Уже не ваш земляк:
Где критика действий властей
Где критика действий властей
Видишь какая ваша власть, развязала спецоперацию, а пригляделись, войну?
Ну давай в ответ и ты покритикуй свои власти..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 13:16
Вообще просьба россиян критиковать их власти тут в Казахстане, мне понятна.
Там нельзя, иначе чемодан вокзал Израиль..
А ьак как мы все таки друзья с ними тут на форуме, давайте поможем критиковать Путина, Набиулину, Чубайса..
Там нельзя, иначе чемодан вокзал Израиль..
А ьак как мы все таки друзья с ними тут на форуме, давайте поможем критиковать Путина, Набиулину, Чубайса..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 13:17
Кстати где Чубайс?
Набрал полные карманы и отъехал?
Набрал полные карманы и отъехал?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 13:21
Можно поругать Дворковича, что тот против войны..
Пользователи, кого бы вы еще хотели покритиковать из российских властей?
Пользователи, кого бы вы еще хотели покритиковать из российских властей?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17223
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 13:26
пропаганда фашизма продолжается.
все оплачено?
все оплачено?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9299
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 13:35
Цитата:
Так есть канал, на который подписываться можно или нет?
Если нет, то к чему было заявление?
111:
drakon: Где такой канал? Ссылку - давай Я тебе и так его пришлю, только почту напишешь.
drakon: Где такой канал? Ссылку - давай Я тебе и так его пришлю, только почту напишешь.
Так есть канал, на который подписываться можно или нет?
Если нет, то к чему было заявление?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 4851
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 14:09
Цитата:
---Просто самореклама и пиар в чистом виде . Нарцисси́зм — свойство характера, заключающееся в чрезмерной самовлюблённости и завышенной самооценке — грандиозности, в большинстве случаев не соответствующей действительности.
elektron:
Если нет, то к чему было заявление?
Если нет, то к чему было заявление?
---Просто самореклама и пиар в чистом виде . Нарцисси́зм — свойство характера, заключающееся в чрезмерной самовлюблённости и завышенной самооценке — грандиозности, в большинстве случаев не соответствующей действительности.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 601
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 14:22
Цитата:
ты уже раз не смог раз аргументировать "иначе", зачем снова это писать))
111:
Там нельзя, иначе чемодан вокзал Израиль..
Там нельзя, иначе чемодан вокзал Израиль..
ты уже раз не смог раз аргументировать "иначе", зачем снова это писать))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9299
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 14:53
Цитата:
Ах какие плохие беженцы, лишились всего, дома, последних сбережений, детей, и почему то злые...
elektron:
Ах какие плохие беженцы, лишились всего, дома, последних сбережений, детей, и почему то злые...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9299
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 14:54
Цитата:
Дико извиняюсь, но где я что то подобное приводил в сравнение? Опять сам себе придумал, сам себе ответил и сам себе решил?
111:
У нас тут электрон как персонаж, дал сранение с немецкими нацистами..
У нас тут электрон как персонаж, дал сранение с немецкими нацистами..
Дико извиняюсь, но где я что то подобное приводил в сравнение? Опять сам себе придумал, сам себе ответил и сам себе решил?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 14:54
Цитата:
Что тебе аргументировать?
Посмотри о чем просит Пользователь, критиковать его власти..
lavprof:
уже раз не смог раз аргументировать "иначе",
уже раз не смог раз аргументировать "иначе",
Что тебе аргументировать?
Посмотри о чем просит Пользователь, критиковать его власти..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 14:56
Цитата:
А что ты хотел этой картинкой рассказать?
Хотел сравнить как было до напаления, и как после?
Чисто военный подход немцев в 41м..
Показать, какие они хорошие..
elektron:
Дико извиняюсь, но где я что то подобное приводил в сравнение
Дико извиняюсь, но где я что то подобное приводил в сравнение
А что ты хотел этой картинкой рассказать?
Хотел сравнить как было до напаления, и как после?
Чисто военный подход немцев в 41м..
Показать, какие они хорошие..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 14:57
Цитата:
Это плохо?
Характер каждого из нас делится на тот или иной, мы что, скот что ли, чтобы быть одинаковыми?
Гога:
Нарцисси́зм — свойство характера, заключающееся в чрезмерной
Нарцисси́зм — свойство характера, заключающееся в чрезмерной
Это плохо?
Характер каждого из нас делится на тот или иной, мы что, скот что ли, чтобы быть одинаковыми?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9299
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 14:58
Цитата:
А там всё и так всем понятно, кроме тебя. Но тебя как всегда понесло в "даль". Цитата:
Ну откуда столько бреда в одной голове?
111:
А что ты хотел этой картинкой рассказать?
А что ты хотел этой картинкой рассказать?
А там всё и так всем понятно, кроме тебя. Но тебя как всегда понесло в "даль". Цитата:
111:
Хотел сравнить как было до напаления, и как после? Чисто военный подход немцев в 41м.. Показать, какие они хорошие..
Хотел сравнить как было до напаления, и как после? Чисто военный подход немцев в 41м.. Показать, какие они хорошие..
Ну откуда столько бреда в одной голове?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 33
|Зарегистрированные пользователи: 111, elektron
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать