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≡ Токаев: Нельзя допустить, чтобы политический плюрализм принял радикальные формы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44128
Токаев: Нельзя допустить, чтобы политический плюрализм принял радикальные формы
Отправлено: 29.04.22 - 12:24
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Принцип "Единство в многообразии" никогда не изменится, заверил президент. Он добавил, что любая дискриминация недопустима. Так называемые языковые патрули – не более чем провокация, направленная на подрыв национального единства.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4851
Токаев: Нельзя допустить, чтобы политический плюрализм принял радикальные формы
Отправлено: 30.04.22 - 13:57
#15
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Цитата:
abaika95:
Что мешает в России открыть для миллиона казахов школы с казахским языком обучения?

----Цитата:
Сериккали Байменше, автор книги о казахской диаспоре в России, говорит, что российские казахи предпочитают обучать своих детей на русском языке.
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