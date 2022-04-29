Прогноз на 5 дней
ясно+15°C
  • 763 мм рт.ст.
  • 41% влажность
  • С-СВ, 9 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 24 из 24«1...222324
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24795
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.04.22 - 23:23
#346
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Если деньги позволят.

Без обручаоьных, никак - нельзя... :oops:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11757
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.04.22 - 23:24
#347
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Без обручаоьных, никак -

Год хочу их купить и год почему то на них денег не хватает..
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24795
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.04.22 - 23:29
#348
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
то на них денег не хватает..

Завтра - найди... :lol: ;-)
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11757
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.04.22 - 23:33
#349
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Завтра - найди...

Осталось по вашему 130 ойро, а жить надо до 7го мая, там зарплата, которую всю на коммуналку грохнем и бойлер для моего россиянина..
На кольца не останется..
На пожрать главное чтоб растянуть как то..
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4851
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.04.22 - 13:50
#350
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
В детстве водили куда то сюда, стену покащывали.

----Это не здесь , а ниже по Аль-Фараби , против Казахтелекома , там раньше в двухэтажном здании старый краеведческий музей был .
Профайл
Страница 24 из 24«1...222324
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 35
Зарегистрированные пользователи: 111, elektron

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS