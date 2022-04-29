Отправлено: - 23:33

drakon:

Завтра - найди...

Цитата:Осталось по вашему 130 ойро, а жить надо до 7го мая, там зарплата, которую всю на коммуналку грохнем и бойлер для моего россиянина..На кольца не останется..На пожрать главное чтоб растянуть как то..