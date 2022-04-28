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≡ Сенатор Кул-Мухаммед ответил Кеосаяну: День Победы празднуем и без парада
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44128
Сенатор Кул-Мухаммед ответил Кеосаяну: День Победы празднуем и без парада
Отправлено: 28.04.22 - 15:35
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День Победы – святой праздник для Казахстана, сказал глава комитета сената по международным делам.
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1110
Сенатор Кул-Мухаммед ответил Кеосаяну: День Победы празднуем и без парада
Отправлено: 28.04.22 - 21:48
#15
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Цитата:
Сабыр:
Кеосаян такая же путинская птица попугай как и покойный Жириновский. Ему что приказали-то он и говорит. Ну и плюс деньги за это хорошие гребет. Не справедливо въезд закрыли

По факту и возразить нечего, кроме междометий.
Значит не в бровь а в глаз, Кеосаян сказал!
:lol:

[Исправлено: Iney, 28.04.2022 - 21:59]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
330
Re: Сенатор Кул-Мухаммед ответил Кеосаяну: День Победы празднуем...
Отправлено: 28.04.22 - 21:49
#16
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"День Победы – святой праздник для Казахстана"
Поэтому запрещаются все символы, связанные с ним?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
811
Re: Сенатор Кул-Мухаммед ответил Кеосаяну: День Победы празднуем...
Отправлено: 28.04.22 - 22:37
#17
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« Иногда кажется, что Россия предназначена только к тому, чтобы показать всему миру, как не надо жить и чего не надо делать!» П. Я. Чаадаев
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
10
Re: Сенатор Кул-Мухаммед ответил Кеосаяну: День Победы празднуем...
Отправлено: 29.04.22 - 00:57
#18
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.....если не хотитеи проводить парада ко дню победы...проведите парад лгбт и трансвеститов и всё мировое сообщество будет этому рады по примеру ерогородов берлина и кёльна. :-o :-o :-o
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1904
Сенатор Кул-Мухаммед ответил Кеосаяну: День Победы празднуем и без парада
Отправлено: 29.04.22 - 08:37
#19
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Цитата:
111:
Российские провокаторы

Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
местные коллаборанты

Ну вот и свершилось!
Украина 2.0
Браво,

[Исправлено: Iney, 29.04.2022 - 10:02]
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
267
Сенатор Кул-Мухаммед ответил Кеосаяну: День Победы празднуем и без парада
Отправлено: 29.04.22 - 09:04
#20
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Онлайн он по моему только в Астане, а в Актау его отменили вроде сами организаторы боятся провокаций, на нашем Западе гораздо больше тех кто за Украину, ну и начали в соцсетях угрожать, хотя я за то, чтобы такую хорошую идею не смешивать ни с чем. Бессмертный полк он как мне кажется вне политики
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
267
Re: Сенатор Кул-Мухаммед ответил Кеосаяну: День Победы празднуем...
Отправлено: 29.04.22 - 09:11
#21
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В общем то со стороны Кеосаяна, это была практически прямая угроза Казахстану, посмотрите на Украину и подумайте, то же самое можем сделать и с вами
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
267
Re: Сенатор Кул-Мухаммед ответил Кеосаяну: День Победы празднуем...
Отправлено: 29.04.22 - 09:13
#22
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Все армяне во главе с Лавровым самые главные патриоты России. Недавно с удивлением узнал, что Лавров грузинский армянин
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1904
Re: Сенатор Кул-Мухаммед ответил Кеосаяну: День Победы празднуем...
Отправлено: 29.04.22 - 09:53
#23
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Цитата:
saba:

Патриоты - лучшее топливо в костре империалистов.
Беснуются, призывают, собирают ...и эпично утилизируются.
А империалисты отгружают звонкую монету с пухнущих счетов. Газпромы и прочие топливные монстры всего мира, ВПК всех мастей, наемники, отводящие пар на отработке звериных инстинктов. Все чётко. Как надо.
Бизнес, ничего личного, ничего святого. :-(
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
963
Re: Сенатор Кул-Мухаммед ответил Кеосаяну: День Победы празднуем...
Отправлено: 29.04.22 - 20:39
#24
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Цитата:
saba:
в Актау его отменили вроде сами организаторы боятся провокаций, на нашем Западе гораздо больше тех кто за Украину, ну и начали в соцсетях угрожать

Какая связь Украины с Днем Победы над фашизмом? Боятся провокаций чьих? Сторонников фашизма? А памятники советским воинам когда начнем сносить? На Украине же во всю этим занимаются. Вот недавно памятнику Зое Космодемьянской на шею петлю накинули.... Снова... Это же не нацисты сделали? Нет?
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1110
Re: Сенатор Кул-Мухаммед ответил Кеосаяну: День Победы празднуем...
Отправлено: 29.04.22 - 23:17
#25
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Цитата:
saba:
Недавно с удивлением узнал, что Лавров грузинский армянин

Да вы, что!?
Да не может этого быть!
Этого не может быть!
Всё что угодно, только не это!
Да этож, кошмар!
Скандал!
Позор!
РС хм да, нацизм, как он есть. Но этого же нет в Казахстане.
Фух... слава Конституции...
:lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11757
Сенатор Кул-Мухаммед ответил Кеосаяну: День Победы празднуем и без парада
Отправлено: 29.04.22 - 23:23
#26
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Цитата:
гражданин СССР:
Вот недавно памятнику Зое Космодемьянской на шею петлю

Хм..
Вроде это их страна и там военное положение..
Или там мир и спокойствие и им заняться нечем?
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
963
Re: Сенатор Кул-Мухаммед ответил Кеосаяну: День Победы празднуем...
Отправлено: 30.04.22 - 07:54
#27
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Цитата:
111:
это их страна

У нацистов не может быть своей страны
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
330
Сенатор Кул-Мухаммед ответил Кеосаяну: День Победы празднуем и без парада
Отправлено: 30.04.22 - 09:06
#28
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Цитата:
saba:
посмотрите на Украину и подумайте

Не стоит путать причину со следствием.
Операция по зачистке Украины от нацистов - следствие госпереворота на Украине и её ВНУТРЕННЕЙ политики по насаждению нацизма и русофобии, и карательной операции против СОБСТВЕННОГО населения на Донбассе.
Поэтому "то же самое" с Казахстаном могут сделать только казахстанские же нацисты. Если им удастся дорваться до реальной власти.
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2029
Сенатор Кул-Мухаммед ответил Кеосаяну: День Победы празднуем и без парада
Отправлено: 30.04.22 - 13:49
#29
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
« Иногда кажется, что Россия предназначена только к тому, чтобы показать всему миру, как не надо жить и чего не надо делать!» П. Я. Чаадаев

ПолиграфЪ, оказывается, иногда выдает русофильские высказывания. По незнанию предмета сие происходит или от неумения мыслить немного глубже поверхности, нам доподлинно неизвестно.

На самом деле это высказывание только на первый взгляд кажется русофобским, а на самом деле призывает все страны равняться на Россию, которая единственная в этом безумном мире живёт правильно. Так что иногда и отъявленные русофобы попадают впросак, когда подходят к своей деятельности формально, не задумываясь.
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