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≡ Токаев: Нельзя допустить, чтобы политический плюрализм принял радикальные формы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44128
Токаев: Нельзя допустить, чтобы политический плюрализм принял радикальные формы
Отправлено: 29.04.22 - 12:24
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Принцип "Единство в многообразии" никогда не изменится, заверил президент. Он добавил, что любая дискриминация недопустима. Так называемые языковые патрули – не более чем провокация, направленная на подрыв национального единства.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24795
Re: Токаев: Нельзя допустить, чтобы политический плюрализм...
Отправлено: 29.04.22 - 12:24
#1
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Выступил - ни о чём... :lol: ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11757
Re: Токаев: Нельзя допустить, чтобы политический плюрализм...
Отправлено: 29.04.22 - 13:03
#2
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Ну в принципе, не к чему придраться..
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1589
Re: Токаев: Нельзя допустить, чтобы политический плюрализм...
Отправлено: 29.04.22 - 13:39
#3
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Цитата:
Так называемые языковые патрули – не более чем провокация


Дал четкое определение.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
330
Re: Токаев: Нельзя допустить, чтобы политический плюрализм...
Отправлено: 29.04.22 - 14:16
#4
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"Все эти действия осуществляются по заданию специальных служб"
А точнее? чьих спецслужб?
И какая реакция наших спецслужб на это?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12355
Токаев: Нельзя допустить, чтобы политический плюрализм принял радикальные формы
Отправлено: 29.04.22 - 15:08
#5
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Цитата:
Skeptic:
"Все эти действия осуществляются по заданию специальных служб" А точнее? чьих спецслужб?

Ну ясное же дело чьих
Последние события ясно дают понять что спецслужбы одной маленькой но очень мощной страны в плане спецслужбитских организаций сейчас сеют в мире хаос и террор
Никто долго понять не мог кто заказал Кеннеди? Пока недавно не выяснили что стрелка Ли Харви Освальда курировал специалист из СССР по фамилии Шушкевич...Но это сразу засекретили.
Атаки на башни близнецы кто совершил? Исламские террористы? Да конечно! Куда им? На месте разрушенных башен нашли тела террористов летящих в самолёте и самое удивительное они были без бород но с усами и чубами на голове..
А уж последние неудавшиеся покушения на нашего президента и на российского пропагандиста Соловьева ясно дают понять что действует сеть киллеров которые играют в Симс 3 /// и пишут комментарии русофобского толка во всех пабликах..
В общем исламский терроризм оказался ещё цветочками По сравнению с террористами в вышиванках

[Исправлено: Iney, 29.04.2022 - 15:32]
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
950
Токаев: Нельзя допустить, чтобы политический плюрализм принял радикальные формы
Отправлено: 29.04.22 - 15:44
#6
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В ЮАР 5гос языков. Мы тоже банановая страна. И много где много гос языков. Что мешает нам узаконить русский язык и закрыть проблему и с патрулями и с националистами и вообще со всеми?! Чего боимся то?!
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11757
Токаев: Нельзя допустить, чтобы политический плюрализм принял радикальные формы
Отправлено: 29.04.22 - 15:51
#7
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Цитата:
abaika95:
что действует сеть киллеров которые играют в Симс

И носят неприметные зеленые женские парики, которые у них нашли при обыске..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17223
Токаев: Нельзя допустить, чтобы политический плюрализм принял радикальные формы
Отправлено: 29.04.22 - 16:07
#8
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Цитата:
Сабыр:
Что мешает нам узаконить русский язык и закрыть проблему и с патрулями и с националистами и вообще со всеми?! Чего боимся то?!


здравые мысли.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11757
Токаев: Нельзя допустить, чтобы политический плюрализм принял радикальные формы
Отправлено: 29.04.22 - 16:12
#9
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Цитата:
Сабыр:
Что мешает нам узаконить русский язык

Была такая мысль, осторожно и потихоньку у Токаева.
Но до начала войны..
Теперь наверное уже не будет..
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12355
Re: Токаев: Нельзя допустить, чтобы политический плюрализм...
Отправлено: 29.04.22 - 17:12
#10
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Цитата:
Сабыр:
Мы тоже банановая страна

Бананы вродне не выращиваем и уж темболее не экспортируем
А вот Курт наш в России везде есть
Поэтому предлагаю называть Казахстан всё-таки куртской республикой
Цитата:
Сабыр:
Что мешает нам узаконить русский язык и закрыть проблему и с патрулями и с националистами и вообще со всеми?! Чего боимся то?!

Что мешает в России открыть для миллиона казахов школы с казахским языком обучения? И сделать казахский втором государственным?
Что мешает открыть школы с украинским языком обучения? И сделать украинский третьим государственным? Вон как в Швейцарии где 4 языка,тоже федерация кстати,Чего боятся то? Россия вроде не банановая республика а страна-бензаколонка) Цитата:
111:
И носят неприметные зеленые женские парики, которые у них нашли при обыске

Нет это ещё нормально
Но все мы знаем что террористы из одной маленькой страны носят при себе портретик Гитлера и свастику
Ну чтобы мы все точно понимали откуда они приехали
И имена у них там у всех интересные
Имя Подпись а фамилия Неразборчива
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16237
Re: Токаев: Нельзя допустить, чтобы политический плюрализм...
Отправлено: 29.04.22 - 22:09
#11
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Цитата:
abaika95:
Что мешает в России открыть для миллиона казахов школы с казахским языком обучения?

Сами казахи видимо не хотят, раз не просят открыть и не поднимают кипиш по этому поводу. Вот если русскоязычную школу закроют в Казахстане - тогда кипиш поднимается такой, что пыль столбом. Что кому нужнее - тот за то и борется. В России видимо перспективнее учить детей в русскоязычной школе. Я думаю многим понятно почему.
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1110
Re: Токаев: Нельзя допустить, чтобы политический плюрализм...
Отправлено: 29.04.22 - 23:09
#12
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Цитата:
Нельзя допустить, чтобы политический плюрализм принял радикальные формы

А если допустить, то что будет? Всмысле, если оно уже есть, но его нельзя допустить?
Тогда какое решение?
:oops:
Цитата:
abaika95:
Что мешает в России открыть для миллиона казахов школы с казахским языком обучения? И сделать казахский втором государственным? Что мешает открыть школы с украинским языком обучения? И сделать украинский третьим государственным?

Таки, после твоих голословных обвинений, что в России процветает фашизм, эти твои вопросы смотряться как то...глуповато, что-ли!
:lol:
Цитата:
abaika95:
Вон как в Швейцарии где 4 языка,тоже федерация кстати,Чего боятся то? Россия вроде не банановая республика а страна-бензаколонка

Тогда Казахстану, Украине, и прочим, что мешает сделать русский язык-государственным?
:lol:
Цитата:
111:
Была такая мысль, осторожно и потихоньку у Токаева.

Ты потихоньку мысли Токаева, транслируя на форум!
Не у всех есть к ним доступ, но таки, интересно, же!
Об чем думает!
:lol:
Профайл
р
§ рихард
(Пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
281
Re: Токаев: Нельзя допустить, чтобы политический плюрализм...
Отправлено: 30.04.22 - 12:29
#13
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"Особое внимание мы должны уделить укреплению гражданской идентичности страны и воспитанию духа патриотизма. Наш главный принцип "Единство в многообразии" никогда не изменится. Мы должны воспитывать подрастающее поколение настоящими патриотами", – сказал президент. Задача очень важная и нужная. Но вот вопрос на чем воспитывать этот самый патриотизм? На каких примерах? Наиболее близкий еще для нас -это период ВОВ. Пока поколение фронтовиков и тыловиков, а также детей войны еще живы надо их брать в пример. А у нас все переиначивают. Символы Победы затушовывают. Парад отменили в целях экономии? разве на этом экономят? Да и много тут можно сберечь средств? Парады самые действенные средства для воспитания патриотизма. Сказали бы честно, что после январских событий стыдно демонстрировать военную мощь, которая на деле оказалась пшиком. Не думаю, что в нашем государстве с каждым годом патриотизм будет укрепляться. Не думаю.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4851
Токаев: Нельзя допустить, чтобы политический плюрализм принял радикальные формы
Отправлено: 30.04.22 - 13:41
#14
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Цитата:
abaika95:
И сделать казахский втором государственным?

----КОНСТИТУЦИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ -Статья 8 Государственными языками Удмуртской Республики являются русский и удмуртский языки. В Удмуртской Республике гарантируется право на сохранение и развитие языков других национальностей. -----Конституция Республики Алтай (Основной Закон) (принята 7 июня 1997 г.) (с изменениями и дополнениями) Статья 13 Государственными языками в Республике Алтай являются алтайский и русский языки. Республика Алтай гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.------ И такие статьи есть во всех конституциях национальных образований России .
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