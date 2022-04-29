Отправлено: - 17:12

Сабыр:

Мы тоже банановая страна

Сабыр:

Что мешает нам узаконить русский язык и закрыть проблему и с патрулями и с националистами и вообще со всеми?! Чего боимся то?!

111:

И носят неприметные зеленые женские парики, которые у них нашли при обыске

Цитата:Бананы вродне не выращиваем и уж темболее не экспортируемА вот Курт наш в России везде естьПоэтому предлагаю называть Казахстан всё-таки куртской республикойЦитата:Что мешает в России открыть для миллиона казахов школы с казахским языком обучения? И сделать казахский втором государственным?Что мешает открыть школы с украинским языком обучения? И сделать украинский третьим государственным? Вон как в Швейцарии где 4 языка,тоже федерация кстати,Чего боятся то? Россия вроде не банановая республика а страна-бензаколонка) Цитата:Нет это ещё нормальноНо все мы знаем что террористы из одной маленькой страны носят при себе портретик Гитлера и свастикуНу чтобы мы все точно понимали откуда они приехалиИ имена у них там у всех интересныеИмя Подпись а фамилия Неразборчива