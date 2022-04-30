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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 941 из 941«1...939940941
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11757
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 13:12
#14101
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Где критика действий властей

Видишь какая ваша власть, развязала спецоперацию, а пригляделись, войну?

Ну давай в ответ и ты покритикуй свои власти..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11757
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 13:16
#14102
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Вообще просьба россиян критиковать их власти тут в Казахстане, мне понятна.
Там нельзя, иначе чемодан вокзал Израиль..
А ьак как мы все таки друзья с ними тут на форуме, давайте поможем критиковать Путина, Набиулину, Чубайса..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11757
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 13:17
#14103
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Кстати где Чубайс?
Набрал полные карманы и отъехал?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11757
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 13:21
#14104
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Можно поругать Дворковича, что тот против войны..
Пользователи, кого бы вы еще хотели покритиковать из российских властей?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17223
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 13:26
#14105
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пропаганда фашизма продолжается.
все оплачено?
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9298
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 13:35
#14106
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Цитата:
111:
drakon: Где такой канал? Ссылку - давай Я тебе и так его пришлю, только почту напишешь.

Так есть канал, на который подписываться можно или нет?
Если нет, то к чему было заявление?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4851
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 14:09
#14107
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Цитата:
elektron:
Если нет, то к чему было заявление?

---Просто самореклама и пиар в чистом виде . Нарцисси́зм — свойство характера, заключающееся в чрезмерной самовлюблённости и завышенной самооценке — грандиозности, в большинстве случаев не соответствующей действительности.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
601
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 14:22
#14108
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Цитата:
111:
Там нельзя, иначе чемодан вокзал Израиль..

ты уже раз не смог раз аргументировать "иначе", зачем снова это писать))
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9298
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 14:38
#14109
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Тут видео.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11757
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 14:53
#14110
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Цитата:
elektron:

Ах какие плохие беженцы, лишились всего, дома, последних сбережений, детей, и почему то злые...
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9298
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 14:54
#14111
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Цитата:
111:
У нас тут электрон как персонаж, дал сранение с немецкими нацистами..

Дико извиняюсь, но где я что то подобное приводил в сравнение? Опять сам себе придумал, сам себе ответил и сам себе решил? :-x
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11757
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 14:54
#14112
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Цитата:
lavprof:
уже раз не смог раз аргументировать "иначе",

Что тебе аргументировать?
Посмотри о чем просит Пользователь, критиковать его власти..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11757
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 14:56
#14113
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Цитата:
elektron:
Дико извиняюсь, но где я что то подобное приводил в сравнение

А что ты хотел этой картинкой рассказать?
Хотел сравнить как было до напаления, и как после?
Чисто военный подход немцев в 41м..
Показать, какие они хорошие..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11757
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 14:57
#14114
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Цитата:
Гога:
Нарцисси́зм — свойство характера, заключающееся в чрезмерной

Это плохо?
Характер каждого из нас делится на тот или иной, мы что, скот что ли, чтобы быть одинаковыми?
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