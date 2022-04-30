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≡ Что происходит с ценами на жилье в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44128
Что происходит с ценами на жилье в Казахстане
Отправлено: 30.04.22 - 11:31
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По словам экспертов, в ближайшие месяцы жильё точно не подешевеет. Это несмотря на то, что с 1 апреля в стране повысили порог достаточности при снятии пенсионных. Успевшие подать заявку казахстанцы ещё не завершили сделки по покупке.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11741
Re: Что происходит с ценами на жилье в Казахстане
Отправлено: 30.04.22 - 11:31
#1
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Жилье припало можно сказать..
После начала военных действий перестало дорожать..
И пока многие объекты стоят.
Распродаются пока только ходовые..
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