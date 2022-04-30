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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 939 из 940«1...937938939940»
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4847
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 02:11
#14071
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11741
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 02:11
#14072
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ЦБ просчитывает «стрессовый сценарий» отказа Европы от российского газа и последствия такого решения для экономики. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, трансляцию пресс-конференции которой вел РБК. «Будут [последствия] и для экономики, и для денежно-кредитной политики. Нужно просчитывать, когда это наступит. Сейчас все сценарии от всех возможных санкций очень сложно просчитывать <...>, но мы стрессовый сценарий в целом, конечно, просчитываем», — сказала глава регулятора, пообещав представить оценки в августе.

Это для особо подверженных пропаганде..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11741
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 02:12
#14073
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Цитата:
Гога:
Марик , не лезь где ни хр... не понимаешь

Хм..
Кто то понимает у нас в нацизме?
Ты понимаешь воинов СС, кормивших так же вот бабушек?
Как скот?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4847
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 02:12
#14074
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Цитата:
111:
С нацистом вон бабушка, и то счастливее выглядит, чем с добродушным российским военным..

----Был о тебе лучшего мнения . Однако сильно ошибался .
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11741
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 02:14
#14075
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Цитата:
Гога:
Был о тебе лучшего мнения .

Меня чье то мнение о лично обо мне, мало интересует.
Тут темы обсуждаются, а не личная красота..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11741
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 02:16
#14076
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Меня просто возмущает, то как нападающие одинаково пытаются вести свою пропаганду, кормя старушек, у которых отобрали буквально все..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11741
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 02:18
#14077
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И спасибо электрону, хотя бы он показал, одинаковость ситуации с нацистами, и с сегодняшними добродушными зольдатами..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4847
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 02:45
#14078
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Цитата:
111:
Меня чье то мнение о лично обо мне, мало интересует.

----Не ври хотя бы сам себе .Ты тут красуешься как самовлюбленный нарцисс
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17222
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 08:20
#14079
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это уже за гранью.
открытая пропаганда нацизма, восхваление зверств фашистов
в Великой отечественной войне.
и это в предверии праздника Победы
этому есть определение-нечисть.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2975
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 09:25
#14080
Комментарий удален модератором.
Профайл
Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
630
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 09:55
#14081
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Цитата:
❗️Путин готовит важное заявление на 9 мая об объявлении массовой мобилизации населения ради решающего удара по Украине, – The Daily Mail со ссылкой на министра обороны Великобритании.

Сообщается, что одним из аргументов Путина об организации массового призыва населения в армию станет объявление новой войны "нацистам" всего мира.


Они что речь его прочитали уже. Хм
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
330
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 10:00
#14082
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Цитата:
YESNO:

:lol: :lol: :lol:
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2278
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 10:04
#14083
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Цитата:
111:
Нет, с япошками! Но жаль те вообще ничего не понимают, пообщался бы и с ними..

Они берегли свой разум от общения с тобой! Жаль, здесь это не проканывает...
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2278
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 10:07
#14084
Комментарий удален модератором.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2278
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 10:10
#14085
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Цитата:
Гога:
--Был о тебе лучшего мнения . Однако сильно ошибался .

Алиллуйя!
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