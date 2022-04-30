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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 02:11
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 02:11
ЦБ просчитывает «стрессовый сценарий» отказа Европы от российского газа и последствия такого решения для экономики. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, трансляцию пресс-конференции которой вел РБК. «Будут [последствия] и для экономики, и для денежно-кредитной политики. Нужно просчитывать, когда это наступит. Сейчас все сценарии от всех возможных санкций очень сложно просчитывать <...>, но мы стрессовый сценарий в целом, конечно, просчитываем», — сказала глава регулятора, пообещав представить оценки в августе.
Это для особо подверженных пропаганде..
Это для особо подверженных пропаганде..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 02:12
Цитата:
Хм..
Кто то понимает у нас в нацизме?
Ты понимаешь воинов СС, кормивших так же вот бабушек?
Как скот?
Гога:
Марик , не лезь где ни хр... не понимаешь
Марик , не лезь где ни хр... не понимаешь
Хм..
Кто то понимает у нас в нацизме?
Ты понимаешь воинов СС, кормивших так же вот бабушек?
Как скот?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 02:12
Цитата:
----Был о тебе лучшего мнения . Однако сильно ошибался .
111:
С нацистом вон бабушка, и то счастливее выглядит, чем с добродушным российским военным..
С нацистом вон бабушка, и то счастливее выглядит, чем с добродушным российским военным..
----Был о тебе лучшего мнения . Однако сильно ошибался .
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 02:14
Цитата:
Меня чье то мнение о лично обо мне, мало интересует.
Тут темы обсуждаются, а не личная красота..
Гога:
Был о тебе лучшего мнения .
Был о тебе лучшего мнения .
Меня чье то мнение о лично обо мне, мало интересует.
Тут темы обсуждаются, а не личная красота..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 02:16
Меня просто возмущает, то как нападающие одинаково пытаются вести свою пропаганду, кормя старушек, у которых отобрали буквально все..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 02:18
И спасибо электрону, хотя бы он показал, одинаковость ситуации с нацистами, и с сегодняшними добродушными зольдатами..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 02:45
Цитата:
----Не ври хотя бы сам себе .Ты тут красуешься как самовлюбленный нарцисс
111:
Меня чье то мнение о лично обо мне, мало интересует.
Меня чье то мнение о лично обо мне, мало интересует.
----Не ври хотя бы сам себе .Ты тут красуешься как самовлюбленный нарцисс
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17222
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 08:20
это уже за гранью.
открытая пропаганда нацизма, восхваление зверств фашистов
в Великой отечественной войне.
и это в предверии праздника Победы
этому есть определение-нечисть.
открытая пропаганда нацизма, восхваление зверств фашистов
в Великой отечественной войне.
и это в предверии праздника Победы
этому есть определение-нечисть.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2975
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 09:25
Комментарий удален модератором.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 630
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 09:55
Цитата:
Они что речь его прочитали уже. Хм
❗️Путин готовит важное заявление на 9 мая об объявлении массовой мобилизации населения ради решающего удара по Украине, – The Daily Mail со ссылкой на министра обороны Великобритании.
Сообщается, что одним из аргументов Путина об организации массового призыва населения в армию станет объявление новой войны "нацистам" всего мира.
Сообщается, что одним из аргументов Путина об организации массового призыва населения в армию станет объявление новой войны "нацистам" всего мира.
Они что речь его прочитали уже. Хм
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 330
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 10:00
Цитата:
YESNO:
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 10:04
Цитата:
Они берегли свой разум от общения с тобой! Жаль, здесь это не проканывает...
111:
Нет, с япошками! Но жаль те вообще ничего не понимают, пообщался бы и с ними..
Нет, с япошками! Но жаль те вообще ничего не понимают, пообщался бы и с ними..
Они берегли свой разум от общения с тобой! Жаль, здесь это не проканывает...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 10:07
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 10:10
Цитата:
Алиллуйя!
Гога:
--Был о тебе лучшего мнения . Однако сильно ошибался .
--Был о тебе лучшего мнения . Однако сильно ошибался .
Алиллуйя!
-
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