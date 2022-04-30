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≡ "Заявку отправили" - Купят ли профессиональные велосипеды костанайским спортсменам?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44128
"Заявку отправили" - Купят ли профессиональные велосипеды костанайским спортсменам?
Отправлено: 30.04.22 - 09:52
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Управление физической культуры и спорта акимата Костанайской области на этой неделе подготовило бюджетную заявку на покупку 50 велосипедов. Из бюджета на эти цели просят около 37 млн тенге.
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* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1244
Re: "Заявку отправили" - Купят ли профессиональные...
Отправлено: 30.04.22 - 09:52
#1
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