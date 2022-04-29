Отправлено: - 23:57

111:

Тогда, в то время, национальность имела значение..

[Исправлено: elektron, 29.04.2022 - 18:58]

Цитата:Для кого? для политиков?А между тем не раз слышал от местных немцев в разных регионах страны. Советские солдата раздавали хлеб, сухпайки, сахар. А американские жвачки. Вот и вся разница. Да и если бы все немцы тогда, за фашистов были бы, не победили бы их никогда ни СССР, ни коалиция. Простой народ был рад освобождению. История повторяется, только без поддержки коалиции.