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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 23:55
Напавший на Родину бабушки солдат теперь ее кормит банкой тушенки, с котом..
Это как должно же быть мило?
А по моему это вообще бред!
Как это вообще возможно прикармливать ее как скот?
Это как должно же быть мило?
А по моему это вообще бред!
Как это вообще возможно прикармливать ее как скот?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9294
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 23:57
Цитата:
Для кого? для политиков?
А между тем не раз слышал от местных немцев в разных регионах страны. Советские солдата раздавали хлеб, сухпайки, сахар. А американские жвачки. Вот и вся разница. Да и если бы все немцы тогда, за фашистов были бы, не победили бы их никогда ни СССР, ни коалиция. Простой народ был рад освобождению. История повторяется, только без поддержки коалиции.
[Исправлено: elektron, 29.04.2022 - 18:58]
111:
Тогда, в то время, национальность имела значение..
Тогда, в то время, национальность имела значение..
Для кого? для политиков?
А между тем не раз слышал от местных немцев в разных регионах страны. Советские солдата раздавали хлеб, сухпайки, сахар. А американские жвачки. Вот и вся разница. Да и если бы все немцы тогда, за фашистов были бы, не победили бы их никогда ни СССР, ни коалиция. Простой народ был рад освобождению. История повторяется, только без поддержки коалиции.
[Исправлено: elektron, 29.04.2022 - 18:58]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 23:58
Корова родила бычка, мы его на мясо..
Родила второго, тоже..
Но корову кормим..
Это же как надо додуматься, чтобы пропаганду использовать так, как будто перед вами скот?
Родила второго, тоже..
Но корову кормим..
Это же как надо додуматься, чтобы пропаганду использовать так, как будто перед вами скот?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1243
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 23:58
Цитата:
Ну мне бабушка из Белоруссии рассказывала.
Сначала отбирали скотину. Кто сопротивлялся, тех убивали на месте.
Летом 1943 года сожгли деревню. Жители успели убежать в лес , пока предыдущую деревню в этот же день жгли.
Несколько месяцев до декабря жили в лесу, пока наши не пришли.
111:
Потом кормили вот так вот, сухпайками, тушонками, родителей убитых ими,нацистами детей..
Потом кормили вот так вот, сухпайками, тушонками, родителей убитых ими,нацистами детей..
Ну мне бабушка из Белоруссии рассказывала.
Сначала отбирали скотину. Кто сопротивлялся, тех убивали на месте.
Летом 1943 года сожгли деревню. Жители успели убежать в лес , пока предыдущую деревню в этот же день жгли.
Несколько месяцев до декабря жили в лесу, пока наши не пришли.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 00:00
Цитата:
Они не нападали на Германию.
Немцы напали на СССР..
При чем тут советский солдат, который освобождал от фашистов какие то страны?
Я говорю о нападавших.
Прежде всего это ССовцы..
Которые вот так тоже, кормили бабушек как скот..
elektron:
Советские солдата раздавали хлеб
Советские солдата раздавали хлеб
Они не нападали на Германию.
Немцы напали на СССР..
При чем тут советский солдат, который освобождал от фашистов какие то страны?
Я говорю о нападавших.
Прежде всего это ССовцы..
Которые вот так тоже, кормили бабушек как скот..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 00:02
Цитата:
Вот вот, и я о том же..
А потом давали вот так вот, как скоту, в данном случае кошке и бабушке тушенку, что мол они несут добро..
serg kost:
Сначала отбирали скотину. Кто сопротивлялся, тех убивали на месте.
Сначала отбирали скотину. Кто сопротивлялся, тех убивали на месте.
Вот вот, и я о том же..
А потом давали вот так вот, как скоту, в данном случае кошке и бабушке тушенку, что мол они несут добро..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 00:04
Меня просто от гордости распирает, от напавших на село этой бабушки зольдат!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 00:11
Заметьте, как и с картинкой со столетним ветераном Украины, она сидит одна..
Ее просто используют..
А столетнего ветерана, которого убивали, мочили и тд, оказывается, "нацисты" поздравляли его с Победой, днем Победы ежегодно!
Ее просто используют..
А столетнего ветерана, которого убивали, мочили и тд, оказывается, "нацисты" поздравляли его с Победой, днем Победы ежегодно!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 00:18
Вообще, что с нами творится то?
Призываем убивать детей, потому чтобы Омерика сдохла, страны Нато , чтобы доллар исчез, чтобы был мир в Сирии..
Но..
Это же наши братья!
Зачем убивать у боатьев детей ?
Нельзя что ли в самой Омерике или Сирии установить контроль?
Надо убивать братьев?
А потом их выжившим двухсотлетним бабушкам дарить сухари?
Ибо все равно они скоро помрут?
Призываем убивать детей, потому чтобы Омерика сдохла, страны Нато , чтобы доллар исчез, чтобы был мир в Сирии..
Но..
Это же наши братья!
Зачем убивать у боатьев детей ?
Нельзя что ли в самой Омерике или Сирии установить контроль?
Надо убивать братьев?
А потом их выжившим двухсотлетним бабушкам дарить сухари?
Ибо все равно они скоро помрут?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 00:19
Цитата:
С ССовцами ранимыми?
111:
Я их видел и общался с ними в Египте
Я их видел и общался с ними в Египте
С ССовцами ранимыми?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 00:21
Цитата:
Нет, с япошками!
Но жаль те вообще ничего не понимают, пообщался бы и с ними..
maxsaf:
С ССовцами ранимыми?
С ССовцами ранимыми?
Нет, с япошками!
Но жаль те вообще ничего не понимают, пообщался бы и с ними..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 00:23
Как то понравилась япошка, так она только по японски и по англицки, ну и отели разные, пару раз встретились, ничего не было.
Ай, бросил это дело..
Ай, бросил это дело..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 00:24
Но с немцами то жил в одном отеле, гостиницы которого там их штук 30 минимум было, до самого моря..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9294
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 00:24
Цитата:
Да зато некоторые бомбили Донбасс 8-иь лет. И за долбили бы, а что было бы дальше, можно только представить. Поэтому иногда лучше действовать на опережение.
111:
Они не нападали на Германию.
Они не нападали на Германию.
Да зато некоторые бомбили Донбасс 8-иь лет. И за долбили бы, а что было бы дальше, можно только представить. Поэтому иногда лучше действовать на опережение.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 00:27
Цитата:
Один персонаж тут говорил что в Сирии, в Афганистане - братушки и надо их встретить, накормить и обогреть. А на Украине - то были для него не братушки, а х... Но потом методичка поменялась
111:
Нельзя что ли в самой Омерике или Сирии установить контроль? Надо убивать братьев?
Нельзя что ли в самой Омерике или Сирии установить контроль? Надо убивать братьев?
Один персонаж тут говорил что в Сирии, в Афганистане - братушки и надо их встретить, накормить и обогреть. А на Украине - то были для него не братушки, а х... Но потом методичка поменялась
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