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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11722
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 23:55
#14041
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Напавший на Родину бабушки солдат теперь ее кормит банкой тушенки, с котом..
Это как должно же быть мило?
А по моему это вообще бред!
Как это вообще возможно прикармливать ее как скот?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9294
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 23:57
#14042
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Цитата:
111:
Тогда, в то время, национальность имела значение..

Для кого? для политиков?
А между тем не раз слышал от местных немцев в разных регионах страны. Советские солдата раздавали хлеб, сухпайки, сахар. А американские жвачки. Вот и вся разница. Да и если бы все немцы тогда, за фашистов были бы, не победили бы их никогда ни СССР, ни коалиция. Простой народ был рад освобождению. История повторяется, только без поддержки коалиции.

[Исправлено: elektron, 29.04.2022 - 18:58]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11722
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 23:58
#14043
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Корова родила бычка, мы его на мясо..
Родила второго, тоже..
Но корову кормим..
Это же как надо додуматься, чтобы пропаганду использовать так, как будто перед вами скот?
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1243
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 23:58
#14044
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Цитата:
111:
Потом кормили вот так вот, сухпайками, тушонками, родителей убитых ими,нацистами детей..

Ну мне бабушка из Белоруссии рассказывала.
Сначала отбирали скотину. Кто сопротивлялся, тех убивали на месте.
Летом 1943 года сожгли деревню. Жители успели убежать в лес , пока предыдущую деревню в этот же день жгли.
Несколько месяцев до декабря жили в лесу, пока наши не пришли.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11722
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 00:00
#14045
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Цитата:
elektron:
Советские солдата раздавали хлеб

Они не нападали на Германию.
Немцы напали на СССР..
При чем тут советский солдат, который освобождал от фашистов какие то страны?
Я говорю о нападавших.
Прежде всего это ССовцы..
Которые вот так тоже, кормили бабушек как скот..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11722
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 00:02
#14046
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Цитата:
serg kost:
Сначала отбирали скотину. Кто сопротивлялся, тех убивали на месте.

Вот вот, и я о том же..
А потом давали вот так вот, как скоту, в данном случае кошке и бабушке тушенку, что мол они несут добро..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11722
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 00:04
#14047
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Меня просто от гордости распирает, от напавших на село этой бабушки зольдат!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11722
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 00:11
#14048
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Заметьте, как и с картинкой со столетним ветераном Украины, она сидит одна..
Ее просто используют..
А столетнего ветерана, которого убивали, мочили и тд, оказывается, "нацисты" поздравляли его с Победой, днем Победы ежегодно!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11722
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 00:18
#14049
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Вообще, что с нами творится то?
Призываем убивать детей, потому чтобы Омерика сдохла, страны Нато , чтобы доллар исчез, чтобы был мир в Сирии..
Но..
Это же наши братья!
Зачем убивать у боатьев детей ?
Нельзя что ли в самой Омерике или Сирии установить контроль?
Надо убивать братьев?
А потом их выжившим двухсотлетним бабушкам дарить сухари?
Ибо все равно они скоро помрут?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16235
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 00:19
#14050
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Цитата:
111:
Я их видел и общался с ними в Египте

С ССовцами ранимыми?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11722
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 00:21
#14051
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Цитата:
maxsaf:
С ССовцами ранимыми?

Нет, с япошками!
Но жаль те вообще ничего не понимают, пообщался бы и с ними..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11722
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 00:23
#14052
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Как то понравилась япошка, так она только по японски и по англицки, ну и отели разные, пару раз встретились, ничего не было.
Ай, бросил это дело..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11722
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 00:24
#14053
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Но с немцами то жил в одном отеле, гостиницы которого там их штук 30 минимум было, до самого моря..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9294
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 00:24
#14054
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Цитата:
111:
Они не нападали на Германию.

Да зато некоторые бомбили Донбасс 8-иь лет. И за долбили бы, а что было бы дальше, можно только представить. Поэтому иногда лучше действовать на опережение.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16235
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 30.04.22 - 00:27
#14055
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Цитата:
111:
Нельзя что ли в самой Омерике или Сирии установить контроль? Надо убивать братьев?

Один персонаж тут говорил что в Сирии, в Афганистане - братушки и надо их встретить, накормить и обогреть. А на Украине - то были для него не братушки, а х... Но потом методичка поменялась :lol:
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