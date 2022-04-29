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Никакой дискриминации - Токаев о языках
Никакой дискриминации - Токаев о языках
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44123
Никакой дискриминации - Токаев о языках
Отправлено: 29.04.22 - 14:15
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев напомнил, что государственным языком нашей страны является казахский язык, однако русский язык также занимает должное место.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 245
Re: Никакой дискриминации - Токаев о языках
Отправлено: 29.04.22 - 14:15
"Ничего не понял, но очень интересно."
Господа журналисты может чуть больше информации будете давать? Почему "...напомнил"? Спросил кто-то? Или что? В честь чего вообще данный вопрос поднялся? Где он это произнес? В публичном выступлении или в частном разговоре или в интервью? Что б... происходит? От вашего поста только больше вопросов возникает, чем ответов...
Господа журналисты может чуть больше информации будете давать? Почему "...напомнил"? Спросил кто-то? Или что? В честь чего вообще данный вопрос поднялся? Где он это произнес? В публичном выступлении или в частном разговоре или в интервью? Что б... происходит? От вашего поста только больше вопросов возникает, чем ответов...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17221
Никакой дискриминации - Токаев о языках
Отправлено: 29.04.22 - 14:20
что то невнятно он как то все расписал.
должное место- надо же так выразить .
должное место- надо же так выразить .
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1253
Re: Никакой дискриминации - Токаев о языках
Отправлено: 29.04.22 - 14:27
Цитата:
Президент выступал на Ассамблее народа Казахстана. Республиканские СМИ сейчас делают серию сообщений об этом выступлении. Мы берем самые, на наш взгляд, интересные.
Будет пояснять где и что происходит. Вы правы.
5555:
Господа журналисты может чуть больше информации будете давать?
Господа журналисты может чуть больше информации будете давать?
Президент выступал на Ассамблее народа Казахстана. Республиканские СМИ сейчас делают серию сообщений об этом выступлении. Мы берем самые, на наш взгляд, интересные.
Будет пояснять где и что происходит. Вы правы.
Re: Никакой дискриминации - Токаев о языках
Отправлено: 29.04.22 - 14:56
Цитата:
Конституция РК 1995 г., статья 7, п.2. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык.
но должное место в Конституции нашей страны, в основном законе нашего государства, занимает и русский язык.
Источник:
Источник:
Конституция РК 1995 г., статья 7, п.2. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык.
Re: Никакой дискриминации - Токаев о языках
Отправлено: 29.04.22 - 14:56
Чет его прорвало на тему языков после истерики Тиграна Симоняна
Видать это последнее "китайское" уведомление для тех кто понять не хочет
У нас тут мирно и если кто захочет лепить из Казахстана "братьев" которых нужно спасать то вот вам обозначение- спасать у нам некого
Все хотят учить казахский язык и разговаривать на нем)
Видать это последнее "китайское" уведомление для тех кто понять не хочет
У нас тут мирно и если кто захочет лепить из Казахстана "братьев" которых нужно спасать то вот вам обозначение- спасать у нам некого
Все хотят учить казахский язык и разговаривать на нем)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17221
Никакой дискриминации - Токаев о языках
Отправлено: 29.04.22 - 15:17
Цитата:
уже 3о с лишним лет хотят..
но что то не получается.
abaika95:
Все хотят учить казахский язык и разговаривать на нем)
Все хотят учить казахский язык и разговаривать на нем)
уже 3о с лишним лет хотят..
но что то не получается.
Re: Никакой дискриминации - Токаев о языках
Отправлено: 29.04.22 - 15:31
Цитата:
Хотеть не вредно
Вредно не хотеть
Главное пока не заставляют а указывают на то что все хотят)
И когда у тебя под камеры будут брать интервью ты как настоящий казахстанец ответишь
"Очень хочу учить гос язык,научите меня пожалуйста"
А диктор с Хабара 24 весело рапортует
"И все трудовые коллективы костанайщины как один записались на вечерние курсы по изучению государственного языка и чтобы долеко не ходить ещё и на курсы корейской кухни,вот так вот дорогие товарищи послание нашего уважаемого генсека Леонида Ильича Токаева притворяется в жизнь"
alex_60:
уже 3о с лишним лет хотят.. но что то не получается.
уже 3о с лишним лет хотят.. но что то не получается.
Хотеть не вредно
Вредно не хотеть
Главное пока не заставляют а указывают на то что все хотят)
И когда у тебя под камеры будут брать интервью ты как настоящий казахстанец ответишь
"Очень хочу учить гос язык,научите меня пожалуйста"
А диктор с Хабара 24 весело рапортует
"И все трудовые коллективы костанайщины как один записались на вечерние курсы по изучению государственного языка и чтобы долеко не ходить ещё и на курсы корейской кухни,вот так вот дорогие товарищи послание нашего уважаемого генсека Леонида Ильича Токаева притворяется в жизнь"
Re: Никакой дискриминации - Токаев о языках
Отправлено: 29.04.22 - 17:40
Цитата:
Дв, прИтворяется!
abaika95:
притворяется в жизнь"
притворяется в жизнь"
Дв, прИтворяется!
Re: Никакой дискриминации - Токаев о языках
Отправлено: 29.04.22 - 18:01
Цитата:
Согласна!
Для них он также сказал:
Цитата:
abaika95:
Видать это последнее "китайское" уведомление для тех кто понять не хочет
Видать это последнее "китайское" уведомление для тех кто понять не хочет
Согласна!
Для них он также сказал:
Цитата:
"Так называемые языковые патрули – не более чем провокация, направленная на подрыв национального единства."
Источник:
Источник:
Re: Никакой дискриминации - Токаев о языках
Отправлено: 29.04.22 - 21:50
Цитата:
А почему редакция газеты ничего не делает для этого? Уважаемый главный редактор, где хоть одна статья на казахском, хоть одна тема на форуме?
Абайка уже в город не может выйти - по-русски там поговорить не с кем, а ваша газета живет в какой-то параллельной реальности.
abaika95:
Все хотят учить казахский язык и разговаривать на нем)
Все хотят учить казахский язык и разговаривать на нем)
А почему редакция газеты ничего не делает для этого? Уважаемый главный редактор, где хоть одна статья на казахском, хоть одна тема на форуме?
Абайка уже в город не может выйти - по-русски там поговорить не с кем, а ваша газета живет в какой-то параллельной реальности.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9290
Никакой дискриминации - Токаев о языках
Отправлено: 29.04.22 - 22:04
Цитата:
Не ппправда, со 111-ым может ещё, а таки то да всё запущено, сложно стало....
maxsaf:
Абайка уже в город не может выйти - по-русски там поговорить не с кем,
Абайка уже в город не может выйти - по-русски там поговорить не с кем,
Не ппправда, со 111-ым может ещё, а таки то да всё запущено, сложно стало....
Никакой дискриминации - Токаев о языках
Отправлено: 29.04.22 - 22:11
Цитата:
111ый уже вроде тоже на курсы казахского записался. Абайка сказал, что об этом по Хабару обьявили, но это не точно
elektron:
Не ппправда, со 111-ым может ещё, а таки то да всё запущено, сложно стало....
Не ппправда, со 111-ым может ещё, а таки то да всё запущено, сложно стало....
111ый уже вроде тоже на курсы казахского записался. Абайка сказал, что об этом по Хабару обьявили, но это не точно
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