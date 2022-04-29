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Токаев предложил провести референдум
Токаев предложил провести референдум
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44123
Токаев предложил провести референдум
Отправлено: 29.04.22 - 13:52
Президент Касым-Жомарт Токаев предложил провести в Казахстане референдум по проекту конституционных реформ. До этого референдумы в истории Казахстана проходили дважды.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 11695
Re: Токаев предложил провести референдум
Отправлено: 29.04.22 - 13:52
Классно..
Хоть первого можно скинуть подальше..
Хоть первого можно скинуть подальше..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 328
Re: Токаев предложил провести референдум
Отправлено: 29.04.22 - 14:14
Как считать будут?
Re: Токаев предложил провести референдум
Отправлено: 29.04.22 - 14:18
да,русский язык надо как и было
признать вторым государственным.
а то втихоря переписали конституцию.
признать вторым государственным.
а то втихоря переписали конституцию.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5226
Re: Токаев предложил провести референдум
Отправлено: 29.04.22 - 15:02
О чем речь, тему задайте, про что будем голосовать?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2973
Re: Токаев предложил провести референдум
Отправлено: 29.04.22 - 15:08
Цитата:
Никогда русский не был государственным!
По Конституции 1993 г. он получил статус "языка межнационального общения. Запрещались ограничения прав и свобод граждан по признаку незнания государственного языка или языка межнационального общения".
В Конституции 1995 г. уже другой статус: "В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык".
alex_60:
да, русский язык надо, как и было, признать вторым государственным.
да, русский язык надо, как и было, признать вторым государственным.
Никогда русский не был государственным!
По Конституции 1993 г. он получил статус "языка межнационального общения. Запрещались ограничения прав и свобод граждан по признаку незнания государственного языка или языка межнационального общения".
В Конституции 1995 г. уже другой статус: "В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык".
Токаев предложил провести референдум
Отправлено: 29.04.22 - 15:13
Цитата:
да ладно.
был конечно, на деле то...
и сейчас есть.
таноми52:
Никогда русский не был государственным! По Конституции 1993 г. он получил статус "языка межнационального общения.
Никогда русский не был государственным! По Конституции 1993 г. он получил статус "языка межнационального общения.
да ладно.
был конечно, на деле то...
и сейчас есть.
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12355
Re: Токаев предложил провести референдум
Отправлено: 29.04.22 - 15:26
Цитата:
Где? В город выйдешь никто уже не говорит на русском
Вот хоть одна отдушина на единственном форуме поговорить на литературном русском языке с носителями из Германии и Канады
Последние островки так сказать
alex_60:
да ладно. был конечно, на деле то... и сейчас есть.
да ладно. был конечно, на деле то... и сейчас есть.
Где? В город выйдешь никто уже не говорит на русском
Вот хоть одна отдушина на единственном форуме поговорить на литературном русском языке с носителями из Германии и Канады
Последние островки так сказать
Re: Токаев предложил провести референдум
Отправлено: 29.04.22 - 21:04
Цитата:
____Реально так ? Совсем - совсем ?
abaika95:
В город выйдешь никто уже не говорит на русском
В город выйдешь никто уже не говорит на русском
____Реально так ? Совсем - совсем ?
Токаев предложил провести референдум
Отправлено: 29.04.22 - 21:09
Цитата:
в Киеве что ли?
все на американском английском уже?
abaika95:
Где? В город выйдешь никто уже не говорит на русском
Где? В город выйдешь никто уже не говорит на русском
в Киеве что ли?
все на американском английском уже?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9290
Токаев предложил провести референдум
Отправлено: 29.04.22 - 21:09
Цитата:
Ха ха , давно так не смеялся.
Хотя на Украине также начиналось. Уже грустно.
abaika95:
Где? В город выйдешь никто уже не говорит на русском
Где? В город выйдешь никто уже не говорит на русском
Ха ха , давно так не смеялся.
Хотя на Украине также начиналось. Уже грустно.
Re: Токаев предложил провести референдум
Отправлено: 29.04.22 - 21:40
Цитата:
Это он пытается так пугать россиян, массово хлынувших в Казахстан)
Гога:
____Реально так ? Совсем - совсем ?
____Реально так ? Совсем - совсем ?
Это он пытается так пугать россиян, массово хлынувших в Казахстан)
Re: Токаев предложил провести референдум
Отправлено: 29.04.22 - 21:41
Цитата:
Тяжко небось приходится
abaika95:
В город выйдешь никто уже не говорит на русском
В город выйдешь никто уже не говорит на русском
Тяжко небось приходится
Токаев предложил провести референдум
Отправлено: 29.04.22 - 21:47
Национальный состав г.Костанай (на начало 2020 года) - казахи — 105 079 чел. (41,39 %),русские — 98 154 чел. (36,28 %).украинцы — 15 998 чел. (6,71 %),
Токаев предложил провести референдум
Отправлено: 29.04.22 - 21:51
Цитата:
Они уже русский почти все позабыли
Гога:
Национальный состав г.Костанай
Национальный состав г.Костанай
Они уже русский почти все позабыли
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