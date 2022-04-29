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≡ Токаев предложил провести референдум
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44123
Токаев предложил провести референдум
Отправлено: 29.04.22 - 13:52
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Президент Касым-Жомарт Токаев предложил провести в Казахстане референдум по проекту конституционных реформ. До этого референдумы в истории Казахстана проходили дважды.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11695
Re: Токаев предложил провести референдум
Отправлено: 29.04.22 - 13:52
#1
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Классно..
Хоть первого можно скинуть подальше..
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
328
Re: Токаев предложил провести референдум
Отправлено: 29.04.22 - 14:14
#2
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Как считать будут?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17221
Re: Токаев предложил провести референдум
Отправлено: 29.04.22 - 14:18
#3
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да,русский язык надо как и было
признать вторым государственным.
а то втихоря переписали конституцию.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5226
Re: Токаев предложил провести референдум
Отправлено: 29.04.22 - 15:02
#4
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О чем речь, тему задайте, про что будем голосовать?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2973
Re: Токаев предложил провести референдум
Отправлено: 29.04.22 - 15:08
#5
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Цитата:
alex_60:
да, русский язык надо, как и было, признать вторым государственным.


Никогда русский не был государственным!
По Конституции 1993 г. он получил статус "языка межнационального общения. Запрещались ограничения прав и свобод граждан по признаку незнания государственного языка или языка межнационального общения".
В Конституции 1995 г. уже другой статус: "В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык".
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17221
Токаев предложил провести референдум
Отправлено: 29.04.22 - 15:13
#6
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Цитата:
таноми52:
Никогда русский не был государственным! По Конституции 1993 г. он получил статус "языка межнационального общения.


да ладно.
был конечно, на деле то...
и сейчас есть.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12355
Re: Токаев предложил провести референдум
Отправлено: 29.04.22 - 15:26
#7
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Цитата:
alex_60:
да ладно. был конечно, на деле то... и сейчас есть.

Где? В город выйдешь никто уже не говорит на русском
Вот хоть одна отдушина на единственном форуме поговорить на литературном русском языке с носителями из Германии и Канады
Последние островки так сказать
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4843
Re: Токаев предложил провести референдум
Отправлено: 29.04.22 - 21:04
#8
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Цитата:
abaika95:
В город выйдешь никто уже не говорит на русском

____Реально так ? Совсем - совсем ?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17221
Токаев предложил провести референдум
Отправлено: 29.04.22 - 21:09
#9
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Цитата:
abaika95:
Где? В город выйдешь никто уже не говорит на русском


в Киеве что ли?
все на американском английском уже?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9290
Токаев предложил провести референдум
Отправлено: 29.04.22 - 21:09
#10
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Цитата:
abaika95:
Где? В город выйдешь никто уже не говорит на русском

Ха ха , давно так не смеялся.
Хотя на Украине также начиналось. Уже грустно.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16231
Re: Токаев предложил провести референдум
Отправлено: 29.04.22 - 21:40
#11
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Цитата:
Гога:
____Реально так ? Совсем - совсем ?

Это он пытается так пугать россиян, массово хлынувших в Казахстан)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16231
Re: Токаев предложил провести референдум
Отправлено: 29.04.22 - 21:41
#12
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Цитата:
abaika95:
В город выйдешь никто уже не говорит на русском

Тяжко небось приходится :lol:
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4843
Токаев предложил провести референдум
Отправлено: 29.04.22 - 21:47
#13
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Национальный состав г.Костанай (на начало 2020 года) - казахи — 105 079 чел. (41,39 %),русские — 98 154 чел. (36,28 %).украинцы — 15 998 чел. (6,71 %),
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16231
Токаев предложил провести референдум
Отправлено: 29.04.22 - 21:51
#14
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Цитата:
Гога:
Национальный состав г.Костанай

Они уже русский почти все позабыли :lol:
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