Отправлено: - 10:31

Don Julio:

Я извиняюсь, но хотя бы штатным журналистам, вы даёте зарплату? Чтоб они покушали, чтоб имели силы написать следующую статью?

Don Julio:

Я спрашивал за мотивацию писать бессмысленные или осмысленные тексты, вы же отвечаете на вопрос который я вам не задавал. Совпадение!?

Don Julio:

А как же личная неприязнь!?

Цитата:Штатные журналисты получают оклад и гонорары за статьи. На покушать хватает.Цитата:Я вам отвечал, что редакция не платит комментаторам. А вы о чем спрашиваете-то? Вообще не пойму.Цитата:У модераторов нет и не может быть личной неприязни к пользователям. Модераторы смотрят только на соответствие комментариев правилам сайта.