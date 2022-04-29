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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2273
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.04.22 - 04:05
#4401
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Некоторые настолько флюгеры, что даже не знаешь, чего от них ожидать в данный промежуток времени.Уж очень они пытаются держать нос по ветру. Настолько сильно, что даже от своих предложений готовы отказаться!Буквально в течении пяти минут.
А к редакции вопрос - так когда же нам ожидать обновления сайта? Хотелось бы знать конкретные сроки!Или же всё опять сведётся к "бла-бла-бла"?!Увижу ли я это в своей жизни?!Все эти рейтинги писателей от читателей, а не от редакции. Все эти обновлённые,согласованные с читателями, правила?В которых редакция(вот сюрприз!)снова оставила себе свободу широчайшего маневра по поводу определения нарушения правил конкретными пользователями.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1253
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.04.22 - 10:31
#4402
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Цитата:
Don Julio:
Я извиняюсь, но хотя бы штатным журналистам, вы даёте зарплату? Чтоб они покушали, чтоб имели силы написать следующую статью?

Штатные журналисты получают оклад и гонорары за статьи. На покушать хватает.
Цитата:
Don Julio:
Я спрашивал за мотивацию писать бессмысленные или осмысленные тексты, вы же отвечаете на вопрос который я вам не задавал. Совпадение!?

Я вам отвечал, что редакция не платит комментаторам. А вы о чем спрашиваете-то? Вообще не пойму.
Цитата:
Don Julio:
А как же личная неприязнь!?

У модераторов нет и не может быть личной неприязни к пользователям. Модераторы смотрят только на соответствие комментариев правилам сайта.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1253
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.04.22 - 10:35
#4403
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Цитата:
Don Julio:
Как вы понимаете что такое глумится?

Слова "глумиться" нет в правилах сайта. Так что ваш вопрос не имеет отношения к работе редакции.
Само по себе глумление, на мой взгляд, это ирония на низком уровне. Но каждый выбирает по себе, как именно шутить.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1253
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.04.22 - 10:36
#4404
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Отвечаете за свои слова?!

Да, отвечаю.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1253
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.04.22 - 10:39
#4405
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
А к редакции вопрос - так когда же нам ожидать обновления сайта? Хотелось бы знать конкретные сроки!

Работу по совместному проекту с "Интерньюс" начинаем в мае. Проект рассчитан на полгода. Надеюсь, что эффект будет. Конкретный срок пока назвать не могу - он зависит от многих факторов, которые пока неизвестны.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2273
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.04.22 - 11:24
#4406
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Цитата:
Тимур Гафуров:
У модераторов нет и не может быть личной неприязни к пользователям. Модераторы смотрят только на соответствие комментариев правилам сайта.

Которые они, эти самые модераторы, могут трактовать весьма вольно! Вашими же словами - "они тоже люди". И вы так и не ответили на мой вопрос - чем мои нарушения отличаются от нарушений других пользователей? Я почему спрашиваю - просто комменты, которые пишут тут некоторые, проходят не только модерацию, но и премодерацию. А некоторые ещё и удостаиваются права быть подкорректированными. Хотя мои комменты, вполне себе безобидные по сравнению с комментами других пользователей, безжалостно удаляются! Почему так?
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1253
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.04.22 - 11:45
#4407
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Почему так?

По поводу ваших комментариев я ответил вам в личке. Где вы оскорбляете без указания адресата - восстановил. В тех, что были удалены, редактировать нечего.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11695
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.04.22 - 11:52
#4408
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
нарушений того же 111-го?! Отвечаете за свои слова?! Ну так, по мужицки.

Коли опять меня.
Смотри мои нарушения и свои внимательнее.
И уважаемая редакция, неужели мы скатываемся до слов "отвечать за базар по мужицки"?
И это прилюдно делается, чтоб "все" видели?
Раннее подобные низменные слова какой то смуты при Ольге Колоколовой пресекали на корню.
Может хватит играть в чрезмерную демократию?

И еще, панибратство может прекратить на сайте?
По крайней мере показушное, которое показывает не мужественность, а больше невоспитанность и необразованность на нашем форуме?

Я это к тому еще, что создается видимость того, что некоторые пользователи через администрацию делают попытки давления на модераторов и прилюдно, предлагая не какие то дополнительные правила, а пытаясь жаловаться на них,
то есть модераторов.
Это неприемлемо, по крайней мере при всем сообществе пользователей.
Лично пусть хоть что говорят в личках и где бы то не было.
Но создавать прилюдные преценденты, зачем?

[Исправлено: 111, 29.04.2022 - 12:10]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12355
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.04.22 - 17:18
#4409
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Прошу редакцию удалить мой вымаранный комментарий под статьей Мартынова о ядах
Потомучто после радекционого цензурированния он потерял свой первоначальный смысл а раз так то оставлять его не вижу причин
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1253
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.04.22 - 21:51
#4410
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Цитата:
abaika95:
Прошу редакцию удалить мой вымаранный комментарий под статьей Мартынова о ядах

Хорошо, удалим. Хотя я считаю, что смысл в нем есть даже после сокращения.
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