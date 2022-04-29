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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.04.22 - 04:05
Некоторые настолько флюгеры, что даже не знаешь, чего от них ожидать в данный промежуток времени.Уж очень они пытаются держать нос по ветру. Настолько сильно, что даже от своих предложений готовы отказаться!Буквально в течении пяти минут.
А к редакции вопрос - так когда же нам ожидать обновления сайта? Хотелось бы знать конкретные сроки!Или же всё опять сведётся к "бла-бла-бла"?!Увижу ли я это в своей жизни?!Все эти рейтинги писателей от читателей, а не от редакции. Все эти обновлённые,согласованные с читателями, правила?В которых редакция(вот сюрприз!)снова оставила себе свободу широчайшего маневра по поводу определения нарушения правил конкретными пользователями.
А к редакции вопрос - так когда же нам ожидать обновления сайта? Хотелось бы знать конкретные сроки!Или же всё опять сведётся к "бла-бла-бла"?!Увижу ли я это в своей жизни?!Все эти рейтинги писателей от читателей, а не от редакции. Все эти обновлённые,согласованные с читателями, правила?В которых редакция(вот сюрприз!)снова оставила себе свободу широчайшего маневра по поводу определения нарушения правил конкретными пользователями.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.04.22 - 10:31
Цитата:
Штатные журналисты получают оклад и гонорары за статьи. На покушать хватает.
Цитата:
Я вам отвечал, что редакция не платит комментаторам. А вы о чем спрашиваете-то? Вообще не пойму.
Цитата:
У модераторов нет и не может быть личной неприязни к пользователям. Модераторы смотрят только на соответствие комментариев правилам сайта.
Don Julio:
Я извиняюсь, но хотя бы штатным журналистам, вы даёте зарплату? Чтоб они покушали, чтоб имели силы написать следующую статью?
Я извиняюсь, но хотя бы штатным журналистам, вы даёте зарплату? Чтоб они покушали, чтоб имели силы написать следующую статью?
Штатные журналисты получают оклад и гонорары за статьи. На покушать хватает.
Цитата:
Don Julio:
Я спрашивал за мотивацию писать бессмысленные или осмысленные тексты, вы же отвечаете на вопрос который я вам не задавал. Совпадение!?
Я спрашивал за мотивацию писать бессмысленные или осмысленные тексты, вы же отвечаете на вопрос который я вам не задавал. Совпадение!?
Я вам отвечал, что редакция не платит комментаторам. А вы о чем спрашиваете-то? Вообще не пойму.
Цитата:
Don Julio:
А как же личная неприязнь!?
А как же личная неприязнь!?
У модераторов нет и не может быть личной неприязни к пользователям. Модераторы смотрят только на соответствие комментариев правилам сайта.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.04.22 - 10:35
Цитата:
Слова "глумиться" нет в правилах сайта. Так что ваш вопрос не имеет отношения к работе редакции.
Само по себе глумление, на мой взгляд, это ирония на низком уровне. Но каждый выбирает по себе, как именно шутить.
Don Julio:
Как вы понимаете что такое глумится?
Как вы понимаете что такое глумится?
Слова "глумиться" нет в правилах сайта. Так что ваш вопрос не имеет отношения к работе редакции.
Само по себе глумление, на мой взгляд, это ирония на низком уровне. Но каждый выбирает по себе, как именно шутить.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.04.22 - 10:36
Цитата:
Да, отвечаю.
Уже не ваш земляк:
Отвечаете за свои слова?!
Отвечаете за свои слова?!
Да, отвечаю.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.04.22 - 10:39
Цитата:
Работу по совместному проекту с "Интерньюс" начинаем в мае. Проект рассчитан на полгода. Надеюсь, что эффект будет. Конкретный срок пока назвать не могу - он зависит от многих факторов, которые пока неизвестны.
Уже не ваш земляк:
А к редакции вопрос - так когда же нам ожидать обновления сайта? Хотелось бы знать конкретные сроки!
А к редакции вопрос - так когда же нам ожидать обновления сайта? Хотелось бы знать конкретные сроки!
Работу по совместному проекту с "Интерньюс" начинаем в мае. Проект рассчитан на полгода. Надеюсь, что эффект будет. Конкретный срок пока назвать не могу - он зависит от многих факторов, которые пока неизвестны.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.04.22 - 11:24
Цитата:
Которые они, эти самые модераторы, могут трактовать весьма вольно! Вашими же словами - "они тоже люди". И вы так и не ответили на мой вопрос - чем мои нарушения отличаются от нарушений других пользователей? Я почему спрашиваю - просто комменты, которые пишут тут некоторые, проходят не только модерацию, но и премодерацию. А некоторые ещё и удостаиваются права быть подкорректированными. Хотя мои комменты, вполне себе безобидные по сравнению с комментами других пользователей, безжалостно удаляются! Почему так?
Тимур Гафуров:
У модераторов нет и не может быть личной неприязни к пользователям. Модераторы смотрят только на соответствие комментариев правилам сайта.
У модераторов нет и не может быть личной неприязни к пользователям. Модераторы смотрят только на соответствие комментариев правилам сайта.
Которые они, эти самые модераторы, могут трактовать весьма вольно! Вашими же словами - "они тоже люди". И вы так и не ответили на мой вопрос - чем мои нарушения отличаются от нарушений других пользователей? Я почему спрашиваю - просто комменты, которые пишут тут некоторые, проходят не только модерацию, но и премодерацию. А некоторые ещё и удостаиваются права быть подкорректированными. Хотя мои комменты, вполне себе безобидные по сравнению с комментами других пользователей, безжалостно удаляются! Почему так?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.04.22 - 11:45
Цитата:
По поводу ваших комментариев я ответил вам в личке. Где вы оскорбляете без указания адресата - восстановил. В тех, что были удалены, редактировать нечего.
Уже не ваш земляк:
Почему так?
Почему так?
По поводу ваших комментариев я ответил вам в личке. Где вы оскорбляете без указания адресата - восстановил. В тех, что были удалены, редактировать нечего.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 11695
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.04.22 - 11:52
Цитата:
Коли опять меня.
Смотри мои нарушения и свои внимательнее.
И уважаемая редакция, неужели мы скатываемся до слов "отвечать за базар по мужицки"?
И это прилюдно делается, чтоб "все" видели?
Раннее подобные низменные слова какой то смуты при Ольге Колоколовой пресекали на корню.
Может хватит играть в чрезмерную демократию?
И еще, панибратство может прекратить на сайте?
По крайней мере показушное, которое показывает не мужественность, а больше невоспитанность и необразованность на нашем форуме?
Я это к тому еще, что создается видимость того, что некоторые пользователи через администрацию делают попытки давления на модераторов и прилюдно, предлагая не какие то дополнительные правила, а пытаясь жаловаться на них,
то есть модераторов.
Это неприемлемо, по крайней мере при всем сообществе пользователей.
Лично пусть хоть что говорят в личках и где бы то не было.
Но создавать прилюдные преценденты, зачем?
[Исправлено: 111, 29.04.2022 - 12:10]
Уже не ваш земляк:
нарушений того же 111-го?! Отвечаете за свои слова?! Ну так, по мужицки.
нарушений того же 111-го?! Отвечаете за свои слова?! Ну так, по мужицки.
Коли опять меня.
Смотри мои нарушения и свои внимательнее.
И уважаемая редакция, неужели мы скатываемся до слов "отвечать за базар по мужицки"?
И это прилюдно делается, чтоб "все" видели?
Раннее подобные низменные слова какой то смуты при Ольге Колоколовой пресекали на корню.
Может хватит играть в чрезмерную демократию?
И еще, панибратство может прекратить на сайте?
По крайней мере показушное, которое показывает не мужественность, а больше невоспитанность и необразованность на нашем форуме?
Я это к тому еще, что создается видимость того, что некоторые пользователи через администрацию делают попытки давления на модераторов и прилюдно, предлагая не какие то дополнительные правила, а пытаясь жаловаться на них,
то есть модераторов.
Это неприемлемо, по крайней мере при всем сообществе пользователей.
Лично пусть хоть что говорят в личках и где бы то не было.
Но создавать прилюдные преценденты, зачем?
[Исправлено: 111, 29.04.2022 - 12:10]
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12355
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.04.22 - 17:18
Прошу редакцию удалить мой вымаранный комментарий под статьей Мартынова о ядах
Потомучто после радекционого цензурированния он потерял свой первоначальный смысл а раз так то оставлять его не вижу причин
Потомучто после радекционого цензурированния он потерял свой первоначальный смысл а раз так то оставлять его не вижу причин
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.04.22 - 21:51
Цитата:
Хорошо, удалим. Хотя я считаю, что смысл в нем есть даже после сокращения.
abaika95:
Прошу редакцию удалить мой вымаранный комментарий под статьей Мартынова о ядах
Прошу редакцию удалить мой вымаранный комментарий под статьей Мартынова о ядах
Хорошо, удалим. Хотя я считаю, что смысл в нем есть даже после сокращения.
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