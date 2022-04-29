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≡ Костанайская область - вторая в РК по благоприятности бизнес-климата
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44121
Костанайская область - вторая в РК по благоприятности бизнес-климата
Отправлено: 29.04.22 - 15:59
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Итоги соцопроса, результатом которых стал этот вывод, озвучил уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам ЖУРСУНОВ. Сегодня, 29 апреля, с его участием региональная палата предпринимателей провела круглый стол.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11694
Re: Костанайская область - вторая в РК по благоприятности...
Отправлено: 29.04.22 - 15:59
#1
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Чтобы на первое место взойти, наверно надо было не только кинотеатр для бизнеса рушить, а наверно весь центр со старыми зданиями, жд вокзал, аэропорт..
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2028
Re: Костанайская область - вторая в РК по благоприятности...
Отправлено: 29.04.22 - 16:59
#2
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Цитата:
НГ:
В этом году на поддержку бизнеса выделено 10,6 млрд тенге

Ну вот, а Добринцофф все время жалуется. Оказывается и климат отличный и поддержку оказывают, а они только цены повышают и стонут. Как в шоу-бизнесе, все тоже плачутся, как тяжело петь и танцевать, а потом детишек своих пристраивают туда же.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8607
Re: Костанайская область - вторая в РК по благоприятности...
Отправлено: 29.04.22 - 19:28
#3
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Цитата:
Маркс:
Ну вот, а Добринцофф все время жалуется. Оказывается и климат отличный и поддержку оказывают, а они только цены повышают и стонут.

Вот мне звонили с Акимата и предлагали кредит для бизнеса всего под 6%,а теперь скажите мне Маркс с чего это вдруг цены станут меньше от такой помощи?
То есть если стандартная накрутка в продуктовом магазине примерно 20%,то что бы погасить этот кредит я должен накручивать 26% и как тогда цены станут дешевле?
Вы спросите любого ИП,какую помощь он ждёт от государства и вам ответят,что лучшая помощь бизнесу от государства-это просто не мешать работать и перестать помогать бизнесу издавая бесчисленные новые законы и правила.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
328
Re: Костанайская область - вторая в РК по благоприятности...
Отправлено: 29.04.22 - 19:51
#4
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Вот любопытно... Страна у нас, вроде бы - государство унитарное... То бишь, в каждой области своих законодательных органов нет. По всей территории ДОЛЖНЫ действовать одни законы...
А условия для предпринимателей - разные. Почему?
...
И да... Цены - не товар. Они не могут быть дорогими или дешёвыми.
Они могут быть низкими и высокими.
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