Отправлено: - 19:28

Маркс:

Ну вот, а Добринцофф все время жалуется. Оказывается и климат отличный и поддержку оказывают, а они только цены повышают и стонут.

Цитата:Вот мне звонили с Акимата и предлагали кредит для бизнеса всего под 6%,а теперь скажите мне Маркс с чего это вдруг цены станут меньше от такой помощи?То есть если стандартная накрутка в продуктовом магазине примерно 20%,то что бы погасить этот кредит я должен накручивать 26% и как тогда цены станут дешевле?Вы спросите любого ИП,какую помощь он ждёт от государства и вам ответят,что лучшая помощь бизнесу от государства-это просто не мешать работать и перестать помогать бизнесу издавая бесчисленные новые законы и правила.