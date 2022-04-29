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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 16:57
Цитата:
При всем уважении, это какой то бред..
serg kost:
Россия может не продавать в ЕС газ и нефть, и сократить добычу. И бюджет этого не заметит.
Россия может не продавать в ЕС газ и нефть, и сократить добычу. И бюджет этого не заметит.
При всем уважении, это какой то бред..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 16:59
Цитата:
А для чего это делается? Им повезло что не осенью вся движуха началась.
serg kost:
А скольно ЕС проживёт без газа и нефти? До января?
А скольно ЕС проживёт без газа и нефти? До января?
А для чего это делается? Им повезло что не осенью вся движуха началась.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 17:00
Цитата:
Он просто Матвиенко не слушал что она сказала недавно.
111:
При всем уважении, это какой то бред.
При всем уважении, это какой то бред.
Он просто Матвиенко не слушал что она сказала недавно.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 17:03
Они там на какой планете находятся
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 06.10.16
- Сообщений:
- 1904
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 17:18
Цитата:
абсолютная правда, при текущих ценах можно втрое снижать добычу, и оставаться при тех же деньгах.
Опять же, Марик, совсем не обязательно продавать им газ напрямую. Есть Белоруссия, Казахстан. Пусть браты зарабатывают)
111:
какой то бред..
какой то бред..
абсолютная правда, при текущих ценах можно втрое снижать добычу, и оставаться при тех же деньгах.
Опять же, Марик, совсем не обязательно продавать им газ напрямую. Есть Белоруссия, Казахстан. Пусть браты зарабатывают)
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2883
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 17:18
Цитата:
Отдельную цивилизацию хотели ранее создать, по крайней мере стремились, обсуждали два года тому назад.
Подробнее здесь:
YESNO:
Они там на какой планете находятся
Они там на какой планете находятся
Отдельную цивилизацию хотели ранее создать, по крайней мере стремились, обсуждали два года тому назад.
Подробнее здесь:
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 17:20
Цитата:
Так я и пишу.
Евры есть, а за них не продают ни газ, ни нефть, а скоро и удобрения с металлами, и зерно с маслом.
Также и Россия может много чего отжать от акций и заводов, кончая дивидендами, если деньги конфискуют ( пока заморозили).
YESNO:
Да это уже сейчас не работает.
Да это уже сейчас не работает.
Так я и пишу.
Евры есть, а за них не продают ни газ, ни нефть, а скоро и удобрения с металлами, и зерно с маслом.
Также и Россия может много чего отжать от акций и заводов, кончая дивидендами, если деньги конфискуют ( пока заморозили).
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12355
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 17:21
Интересно когда Россия сможет втянуть Казахстан в войну на своей стороне?
После того как КНБ вычеслит очередного киллера-комментатора или надо чтобы Украина обстреляла корабли казахстанской каспийской флотилии?
После того как КНБ вычеслит очередного киллера-комментатора или надо чтобы Украина обстреляла корабли казахстанской каспийской флотилии?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9284
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 17:22
Цитата:
Так себе песенка, а вот на красивый, чистый и ухоженный Питер приятно было посмотреть.
YESNO:
Малое в большом
Малое в большом
Так себе песенка, а вот на красивый, чистый и ухоженный Питер приятно было посмотреть.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 17:37
Цитата:
Почитай про профицит торговли у России.
Вычти стоимость продаваемых нефти, газа и топлива. Удивись тому, что торговый баланс не ушёл в минус.
А если вспомнить, что при дефиците цены растут, а продать можно и в Азию освободившиеся избытки, то можно смело консервировать часть месторождений. И всё равно валюты разных стран будет больше, чем Россия может потратить.
Рубль будет дорожать, а евро слабеть, что мы уже сейчас и наблюдаем.
111:
При всем уважении, это какой то бред..
При всем уважении, это какой то бред..
Почитай про профицит торговли у России.
Вычти стоимость продаваемых нефти, газа и топлива. Удивись тому, что торговый баланс не ушёл в минус.
А если вспомнить, что при дефиците цены растут, а продать можно и в Азию освободившиеся избытки, то можно смело консервировать часть месторождений. И всё равно валюты разных стран будет больше, чем Россия может потратить.
Рубль будет дорожать, а евро слабеть, что мы уже сейчас и наблюдаем.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2973
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 17:51
Цитата:
Что значит "хотели"?
Она существует, и от неё никуда не деться, только если уничтожить...
Пусть попробуют!
Kairat stayer:
Отдельную цивилизацию хотели ранее создать, по крайней мере стремились,
Отдельную цивилизацию хотели ранее создать, по крайней мере стремились,
Что значит "хотели"?
Она существует, и от неё никуда не деться, только если уничтожить...
Пусть попробуют!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 18:02
Цитата:
А с чего ты взял, что он за года три вообще уйдет в минус?
Бюджет то на десятилетия вырабатывается..
Не на год.
На год текучка
serg kost:
не ушёл в минус.
не ушёл в минус.
А с чего ты взял, что он за года три вообще уйдет в минус?
Бюджет то на десятилетия вырабатывается..
Не на год.
На год текучка
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 18:03
Цитата:
Сколько точно по времени?
Если война многолетняя и впереди с Японией и как видим и с нами?
Горожанин_kst:
абсолютная правда, при текущих ценах можно втрое снижать добычу, и оставаться при тех же деньгах. Опять же, Марик,
абсолютная правда, при текущих ценах можно втрое снижать добычу, и оставаться при тех же деньгах. Опять же, Марик,
Сколько точно по времени?
Если война многолетняя и впереди с Японией и как видим и с нами?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 18:04
Цитата:
Или Набиулину немного раннее..
YESNO:
Он просто Матвиенко не слушал что она сказала недавно.
Он просто Матвиенко не слушал что она сказала недавно.
Или Набиулину немного раннее..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 18:06
Цитата:
Ох, грамотей...
На сколько десятилетий вперёд свёрстан казахстанский бюджет?
Что по этому бюджету будет построено в Костанае в 2040 году?
Какие в 2050 году будут у нас зарплаты и пенсии? Ну и тд...
[Исправлено: serg kost, 29.04.2022 - 18:07]
111:
Бюджет то на десятилетия вырабатывается..
Бюджет то на десятилетия вырабатывается..
Ох, грамотей...
На сколько десятилетий вперёд свёрстан казахстанский бюджет?
Что по этому бюджету будет построено в Костанае в 2040 году?
Какие в 2050 году будут у нас зарплаты и пенсии? Ну и тд...
[Исправлено: serg kost, 29.04.2022 - 18:07]
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