Отправлено: - 15:31

alex_60:

уже 3о с лишним лет хотят.. но что то не получается.

Цитата:Хотеть не вредноВредно не хотетьГлавное пока не заставляют а указывают на то что все хотят)И когда у тебя под камеры будут брать интервью ты как настоящий казахстанец ответишь"Очень хочу учить гос язык,научите меня пожалуйста"А диктор с Хабара 24 весело рапортует"И все трудовые коллективы костанайщины как один записались на вечерние курсы по изучению государственного языка и чтобы долеко не ходить ещё и на курсы корейской кухни,вот так вот дорогие товарищи послание нашего уважаемого генсека Леонида Ильича Токаева притворяется в жизнь"