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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11686
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 16:57
#13996
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Цитата:
serg kost:
Россия может не продавать в ЕС газ и нефть, и сократить добычу. И бюджет этого не заметит.

При всем уважении, это какой то бред..
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
629
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 16:59
#13997
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Цитата:
serg kost:
А скольно ЕС проживёт без газа и нефти? До января?

А для чего это делается? Им повезло что не осенью вся движуха началась.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
629
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 17:00
#13998
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Цитата:
111:
При всем уважении, это какой то бред.

Он просто Матвиенко не слушал что она сказала недавно.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
629
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 17:03
#13999
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Свободу Бизнесу
Они там на какой планете находятся
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1904
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 17:18
#14000
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Цитата:
111:
какой то бред..

:-) абсолютная правда, при текущих ценах можно втрое снижать добычу, и оставаться при тех же деньгах.
Опять же, Марик, совсем не обязательно продавать им газ напрямую. Есть Белоруссия, Казахстан. Пусть браты зарабатывают)
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2883
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 17:18
#14001
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Цитата:
YESNO:
Они там на какой планете находятся


Отдельную цивилизацию хотели ранее создать, по крайней мере стремились, обсуждали два года тому назад.

Подробнее здесь:
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1240
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 17:20
#14002
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Цитата:
YESNO:
Да это уже сейчас не работает.

Так я и пишу.
Евры есть, а за них не продают ни газ, ни нефть, а скоро и удобрения с металлами, и зерно с маслом.
Также и Россия может много чего отжать от акций и заводов, кончая дивидендами, если деньги конфискуют ( пока заморозили).
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12355
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 17:21
#14003
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Интересно когда Россия сможет втянуть Казахстан в войну на своей стороне?
После того как КНБ вычеслит очередного киллера-комментатора или надо чтобы Украина обстреляла корабли казахстанской каспийской флотилии?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9284
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 17:22
#14004
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Цитата:
YESNO:
Малое в большом

Так себе песенка, а вот на красивый, чистый и ухоженный Питер приятно было посмотреть. ;-)
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1240
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 17:37
#14005
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Цитата:
111:
При всем уважении, это какой то бред..

Почитай про профицит торговли у России.
Вычти стоимость продаваемых нефти, газа и топлива. Удивись тому, что торговый баланс не ушёл в минус.
А если вспомнить, что при дефиците цены растут, а продать можно и в Азию освободившиеся избытки, то можно смело консервировать часть месторождений. И всё равно валюты разных стран будет больше, чем Россия может потратить.
Рубль будет дорожать, а евро слабеть, что мы уже сейчас и наблюдаем.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2973
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 17:51
#14006
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Цитата:
Kairat stayer:
Отдельную цивилизацию хотели ранее создать, по крайней мере стремились,


Что значит "хотели"?
Она существует, и от неё никуда не деться, только если уничтожить...
Пусть попробуют!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11686
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 18:02
#14007
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Цитата:
serg kost:
не ушёл в минус.

А с чего ты взял, что он за года три вообще уйдет в минус?
Бюджет то на десятилетия вырабатывается..
Не на год.
На год текучка
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11686
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 18:03
#14008
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Цитата:
Горожанин_kst:
абсолютная правда, при текущих ценах можно втрое снижать добычу, и оставаться при тех же деньгах. Опять же, Марик,

Сколько точно по времени?
Если война многолетняя и впереди с Японией и как видим и с нами?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11686
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 18:04
#14009
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Цитата:
YESNO:
Он просто Матвиенко не слушал что она сказала недавно.

Или Набиулину немного раннее..
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1240
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 18:06
#14010
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Цитата:
111:
Бюджет то на десятилетия вырабатывается..

Ох, грамотей...
На сколько десятилетий вперёд свёрстан казахстанский бюджет?
Что по этому бюджету будет построено в Костанае в 2040 году?
Какие в 2050 году будут у нас зарплаты и пенсии? Ну и тд...

[Исправлено: serg kost, 29.04.2022 - 18:07]
Профайл
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