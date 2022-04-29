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≡ Никакой дискриминации - Токаев о языках
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44121
Никакой дискриминации - Токаев о языках
Отправлено: 29.04.22 - 14:15
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев напомнил, что государственным языком нашей страны является казахский язык, однако русский язык также занимает должное место.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
245
Re: Никакой дискриминации - Токаев о языках
Отправлено: 29.04.22 - 14:15
#1
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"Ничего не понял, но очень интересно."
Господа журналисты может чуть больше информации будете давать? Почему "...напомнил"? Спросил кто-то? Или что? В честь чего вообще данный вопрос поднялся? Где он это произнес? В публичном выступлении или в частном разговоре или в интервью? Что б... происходит? От вашего поста только больше вопросов возникает, чем ответов...
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17217
Никакой дискриминации - Токаев о языках
Отправлено: 29.04.22 - 14:20
#2
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что то невнятно он как то все расписал.
должное место- надо же так выразить .
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1252
Re: Никакой дискриминации - Токаев о языках
Отправлено: 29.04.22 - 14:27
#3
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Цитата:
5555:
Господа журналисты может чуть больше информации будете давать?

Президент выступал на Ассамблее народа Казахстана. Республиканские СМИ сейчас делают серию сообщений об этом выступлении. Мы берем самые, на наш взгляд, интересные.
Будет пояснять где и что происходит. Вы правы.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2973
Re: Никакой дискриминации - Токаев о языках
Отправлено: 29.04.22 - 14:56
#4
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Цитата:
но должное место в Конституции нашей страны, в основном законе нашего государства, занимает и русский язык.

Источник:


Конституция РК 1995 г., статья 7, п.2. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12355
Re: Никакой дискриминации - Токаев о языках
Отправлено: 29.04.22 - 14:56
#5
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Чет его прорвало на тему языков после истерики Тиграна Симоняна
Видать это последнее "китайское" уведомление для тех кто понять не хочет
У нас тут мирно и если кто захочет лепить из Казахстана "братьев" которых нужно спасать то вот вам обозначение- спасать у нам некого
Все хотят учить казахский язык и разговаривать на нем)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17217
Никакой дискриминации - Токаев о языках
Отправлено: 29.04.22 - 15:17
#6
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Цитата:
abaika95:
Все хотят учить казахский язык и разговаривать на нем)


уже 3о с лишним лет хотят..
но что то не получается.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12355
Re: Никакой дискриминации - Токаев о языках
Отправлено: 29.04.22 - 15:31
#7
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Цитата:
alex_60:
уже 3о с лишним лет хотят.. но что то не получается.

Хотеть не вредно
Вредно не хотеть
Главное пока не заставляют а указывают на то что все хотят)
И когда у тебя под камеры будут брать интервью ты как настоящий казахстанец ответишь
"Очень хочу учить гос язык,научите меня пожалуйста"
А диктор с Хабара 24 весело рапортует
"И все трудовые коллективы костанайщины как один записались на вечерние курсы по изучению государственного языка и чтобы долеко не ходить ещё и на курсы корейской кухни,вот так вот дорогие товарищи послание нашего уважаемого генсека Леонида Ильича Токаева притворяется в жизнь"
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2973
Re: Никакой дискриминации - Токаев о языках
Отправлено: 29.04.22 - 17:40
#8
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Цитата:
abaika95:
притворяется в жизнь"


Дв, прИтворяется!
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2973
Re: Никакой дискриминации - Токаев о языках
Отправлено: 29.04.22 - 18:01
#9
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Цитата:
abaika95:
Видать это последнее "китайское" уведомление для тех кто понять не хочет


Согласна!
Для них он также сказал:
Цитата:
"Так называемые языковые патрули – не более чем провокация, направленная на подрыв национального единства."

Источник:
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