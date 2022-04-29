"Ничего не понял, но очень интересно." Господа журналисты может чуть больше информации будете давать? Почему "...напомнил"? Спросил кто-то? Или что? В честь чего вообще данный вопрос поднялся? Где он это произнес? В публичном выступлении или в частном разговоре или в интервью? Что б... происходит? От вашего поста только больше вопросов возникает, чем ответов...
5555: Господа журналисты может чуть больше информации будете давать?
Президент выступал на Ассамблее народа Казахстана. Республиканские СМИ сейчас делают серию сообщений об этом выступлении. Мы берем самые, на наш взгляд, интересные. Будет пояснять где и что происходит. Вы правы.
Чет его прорвало на тему языков после истерики Тиграна Симоняна Видать это последнее "китайское" уведомление для тех кто понять не хочет У нас тут мирно и если кто захочет лепить из Казахстана "братьев" которых нужно спасать то вот вам обозначение- спасать у нам некого Все хотят учить казахский язык и разговаривать на нем)
alex_60: уже 3о с лишним лет хотят.. но что то не получается.
Хотеть не вредно Вредно не хотеть Главное пока не заставляют а указывают на то что все хотят) И когда у тебя под камеры будут брать интервью ты как настоящий казахстанец ответишь "Очень хочу учить гос язык,научите меня пожалуйста" А диктор с Хабара 24 весело рапортует "И все трудовые коллективы костанайщины как один записались на вечерние курсы по изучению государственного языка и чтобы долеко не ходить ещё и на курсы корейской кухни,вот так вот дорогие товарищи послание нашего уважаемого генсека Леонида Ильича Токаева притворяется в жизнь"
Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать