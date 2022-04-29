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≡ Спикер мажилиса Ерлан Кошанов заявил, что конституционный...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44121
Спикер мажилиса Ерлан Кошанов заявил, что конституционный...
Отправлено: 29.04.22 - 16:47
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Спикер мажилиса Ерлан Кошанов заявил, что конституционный закон о первом президенте утратит силу после принятия новых конституционных поправок. Считаете ли вы справедливой отмену этого закона?
Результаты опроса

5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
245
Re: Спикер мажилиса Ерлан Кошанов заявил, что конституционный...
Отправлено: 29.04.22 - 16:47
#1
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А есть вариант - Нет смысла менять конституцию, если ее так легко меняют... Считаю из конституции должно быть убрано все что может меняться. Должны оставаться только незыблемые вещи и вопрос их изменения должен быть там же прописан, причем для ее изменения нужно было бы получить не просто большинство а как минимум 80% голосов.
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