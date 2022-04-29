Re: Спикер мажилиса Ерлан Кошанов заявил, что конституционный...

Отправлено: - 16:47

А есть вариант - Нет смысла менять конституцию, если ее так легко меняют... Считаю из конституции должно быть убрано все что может меняться. Должны оставаться только незыблемые вещи и вопрос их изменения должен быть там же прописан, причем для ее изменения нужно было бы получить не просто большинство а как минимум 80% голосов.