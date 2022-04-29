Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 11681
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 11:58
Какая шустрая в телеграмме НГ..
Там пользователи на много шустрее тоже..
Там пользователи на много шустрее тоже..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 13:33
Цитата:
Вот сейчас Украина в орбите у США.
Цветёт и пахнет.
В отличии от Белоруссии, которая в орьите у РФ.
abaika95:
Нельзя быть в орбите у черной дыры Черная дыра уничтожает все мало мальски пригодное к жизни вокруг себя
Нельзя быть в орбите у черной дыры Черная дыра уничтожает все мало мальски пригодное к жизни вокруг себя
Вот сейчас Украина в орбите у США.
Цветёт и пахнет.
В отличии от Белоруссии, которая в орьите у РФ.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 13:34
Цитата:
Малое в большом
elektron:
Во, вот тут и встаёт вопрос, а зачем?
Во, вот тут и встаёт вопрос, а зачем?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 13:42
Цитата:
Эк ты о себе написал.
Весь такой ты из себя независимый, и с плюрализмом мнений...
abaika95:
от якобы независимых блогеров и колумнистов)
от якобы независимых блогеров и колумнистов)
Эк ты о себе написал.
Весь такой ты из себя независимый, и с плюрализмом мнений...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 13:56
Цитата:
США себе уже на 30 триллионов долгов напечатали.
На замороженные резервы России где они возьмут ресурсы и технику?
А вот Россия в случае отжатия пока не конфискованных своих миллиардов может отжать реальную собственность западных владельцев на территории России.
Да и внешний долг Россия платит из этих замороженных.
Больше на пустой разговор похоже.
[Исправлено: serg kost, 29.04.2022 - 14:58]
YESNO:
Украина и США обсудили использование замороженных активов России
Украина и США обсудили использование замороженных активов России
США себе уже на 30 триллионов долгов напечатали.
На замороженные резервы России где они возьмут ресурсы и технику?
А вот Россия в случае отжатия пока не конфискованных своих миллиардов может отжать реальную собственность западных владельцев на территории России.
Да и внешний долг Россия платит из этих замороженных.
Больше на пустой разговор похоже.
[Исправлено: serg kost, 29.04.2022 - 14:58]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 15:44
Цитата:
Купили за фантик богатства несметные, а потом и фантик растворили.
Цитата:
Может а если не сможет?
Цитата:
Так фантики то растворяться. Как платить то?
serg kost:
США себе уже на 30 триллионов долгов напечатали
США себе уже на 30 триллионов долгов напечатали
Купили за фантик богатства несметные, а потом и фантик растворили.
Цитата:
serg kost:
может отжать реальную собственность западных владельцев на территории России.
может отжать реальную собственность западных владельцев на территории России.
Может а если не сможет?
Цитата:
serg kost:
Да и внешний долг Россия платит из этих замороженных
Да и внешний долг Россия платит из этих замороженных
Так фантики то растворяться. Как платить то?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 15:49
Цитата:
Если бы знали что такое QT не писали бы про долги США.
serg kost:
Больше на пустой разговор похоже.
Больше на пустой разговор похоже.
Если бы знали что такое QT не писали бы про долги США.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 16:10
Я давно вышел из этой секты - Свидетели гос долга США.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 16:17
Цитата:
В смысле?
Если США и конфискует российские деньги, это не значит, что деньги имчезнут.
С российской точки зрения штаты будут должны. И никого не волнует, как западные банки будут эти деньги вытаскивать.
YESNO:
Так фантики то растворяться. Как платить то?
Так фантики то растворяться. Как платить то?
В смысле?
Если США и конфискует российские деньги, это не значит, что деньги имчезнут.
С российской точки зрения штаты будут должны. И никого не волнует, как западные банки будут эти деньги вытаскивать.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 16:20
Цитата:
Вот с Россией такое перестало прокатывать. Ресурсы за рубли, и цены вверх.
[Исправлено: serg kost, 29.04.2022 - 16:48]
YESNO:
Если бы знали что такое QT не писали бы про долги США.
Если бы знали что такое QT не писали бы про долги США.
Вот с Россией такое перестало прокатывать. Ресурсы за рубли, и цены вверх.
[Исправлено: serg kost, 29.04.2022 - 16:48]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 16:35
Цитата:
Схема газ за евро потом рубль просто манна небесная. Только слаще не станет. Тонко там где рвётся. У кого порвётся раньше. Или генерал выступит по тв или кто. Может уже речь заготовлена. Кто его знает.
serg kost:
Вот с Россией такое перестало прокатывать. Ресупсы за рубли, и цены вверх.
Вот с Россией такое перестало прокатывать. Ресупсы за рубли, и цены вверх.
Схема газ за евро потом рубль просто манна небесная. Только слаще не станет. Тонко там где рвётся. У кого порвётся раньше. Или генерал выступит по тв или кто. Может уже речь заготовлена. Кто его знает.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 16:38
Цитата:
Сокращение баланса ФРС. У России исчезнут. А как иначе.
serg kost:
Если США и конфискует российские деньги, это не значит, что деньги имчезнут
Если США и конфискует российские деньги, это не значит, что деньги имчезнут
Сокращение баланса ФРС. У России исчезнут. А как иначе.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 16:51
Иначе?
Если вор украл деньги и потратил, он перестал быть вором?
И не будет нести финансовую ответственность за ущерб?
Если вор украл деньги и потратил, он перестал быть вором?
И не будет нести финансовую ответственность за ущерб?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 16:54
Цитата:
Россия может не продавать в ЕС газ и нефть, и сократить добычу. И бюджет этого не заметит.
А скольно ЕС проживёт без газа и нефти? До января?
YESNO:
У кого порвётся раньше.
У кого порвётся раньше.
Россия может не продавать в ЕС газ и нефть, и сократить добычу. И бюджет этого не заметит.
А скольно ЕС проживёт без газа и нефти? До января?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 16:57
Цитата:
Да это уже сейчас не работает. Вокруг посмотрите что происходит
serg kost:
Если вор украл деньги и потратил, он перестал быть вором? И не будет нести финансовую ответственность за ущерб?
Если вор украл деньги и потратил, он перестал быть вором? И не будет нести финансовую ответственность за ущерб?
Да это уже сейчас не работает. Вокруг посмотрите что происходит
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 21
|Зарегистрированные пользователи: YESNO, 111, serg kost
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать