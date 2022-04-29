Отправлено: - 13:33

abaika95:

Нельзя быть в орбите у черной дыры Черная дыра уничтожает все мало мальски пригодное к жизни вокруг себя

Цитата:Вот сейчас Украина в орбите у США.Цветёт и пахнет.В отличии от Белоруссии, которая в орьите у РФ.