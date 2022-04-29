Отправлено: - 15:08

Skeptic:

"Все эти действия осуществляются по заданию специальных служб" А точнее? чьих спецслужб?

[Исправлено: Iney, 29.04.2022 - 15:32]

Цитата:Ну ясное же дело чьихПоследние события ясно дают понять что спецслужбы одной маленькой но очень мощной страны в плане спецслужбитских организаций сейчас сеют в мире хаос и террорНикто долго понять не мог кто заказал Кеннеди? Пока недавно не выяснили что стрелка Ли Харви Освальда курировал специалист из СССР по фамилии Шушкевич...Но это сразу засекретили.Атаки на башни близнецы кто совершил? Исламские террористы? Да конечно! Куда им? На месте разрушенных башен нашли тела террористов летящих в самолёте и самое удивительное они были без бород но с усами и чубами на голове..А уж последние неудавшиеся покушения на нашего президента и на российского пропагандиста Соловьева ясно дают понять что действует сеть киллеров которые играют в Симс 3 /// и пишут комментарии русофобского толка во всех пабликах..В общем исламский терроризм оказался ещё цветочками По сравнению с террористами в вышиванках