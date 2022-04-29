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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11680
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 11:58
#13981
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Какая шустрая в телеграмме НГ..
Там пользователи на много шустрее тоже..
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1237
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 13:33
#13982
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Цитата:
abaika95:
Нельзя быть в орбите у черной дыры Черная дыра уничтожает все мало мальски пригодное к жизни вокруг себя

Вот сейчас Украина в орбите у США.
Цветёт и пахнет.
В отличии от Белоруссии, которая в орьите у РФ.
Профайл
Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
625
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 13:34
#13983
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Цитата:
elektron:
Во, вот тут и встаёт вопрос, а зачем?

Малое в большом
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1237
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 13:42
#13984
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Цитата:
abaika95:
от якобы независимых блогеров и колумнистов)

Эк ты о себе написал.
Весь такой ты из себя независимый, и с плюрализмом мнений...
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1237
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 13:56
#13985
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Цитата:
YESNO:
Украина и США обсудили использование замороженных активов России

США себе уже на 30 триллионов долгов напечатали.
На замороженные резервы России где они возьмут ресурсы и технику?
А вот Россия в случае отжатия пока не конфискованных своих миллиардов может отжать реальную собственность западных владельцев на территории России.
Да и внешний долг Россия платит из этих замороженных.
Больше на пустой разговор похоже.

[Исправлено: serg kost, 29.04.2022 - 14:58]
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
625
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 15:44
#13986
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Цитата:
serg kost:
США себе уже на 30 триллионов долгов напечатали

Купили за фантик богатства несметные, а потом и фантик растворили.
Цитата:
serg kost:
может отжать реальную собственность западных владельцев на территории России.

Может а если не сможет?
Цитата:
serg kost:
Да и внешний долг Россия платит из этих замороженных

Так фантики то растворяться. Как платить то?
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
625
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 15:49
#13987
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Цитата:
serg kost:
Больше на пустой разговор похоже.

Если бы знали что такое QT не писали бы про долги США.
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
625
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 16:10
#13988
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Я давно вышел из этой секты - Свидетели гос долга США.
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1237
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 16:17
#13989
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Цитата:
YESNO:
Так фантики то растворяться. Как платить то?

В смысле?
Если США и конфискует российские деньги, это не значит, что деньги имчезнут.
С российской точки зрения штаты будут должны. И никого не волнует, как западные банки будут эти деньги вытаскивать.
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1237
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 16:20
#13990
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Цитата:
YESNO:
Если бы знали что такое QT не писали бы про долги США.

Вот с Россией такое перестало прокатывать. Ресурсы за рубли, и цены вверх.

[Исправлено: serg kost, 29.04.2022 - 16:48]
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
625
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 16:35
#13991
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Цитата:
serg kost:
Вот с Россией такое перестало прокатывать. Ресупсы за рубли, и цены вверх.

Схема газ за евро потом рубль просто манна небесная. Только слаще не станет. Тонко там где рвётся. У кого порвётся раньше. Или генерал выступит по тв или кто. Может уже речь заготовлена. Кто его знает.
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
625
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 16:38
#13992
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Цитата:
serg kost:
Если США и конфискует российские деньги, это не значит, что деньги имчезнут

Сокращение баланса ФРС. У России исчезнут. А как иначе.
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1237
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 16:51
#13993
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Иначе?
Если вор украл деньги и потратил, он перестал быть вором?
И не будет нести финансовую ответственность за ущерб?
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1237
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 16:54
#13994
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Цитата:
YESNO:
У кого порвётся раньше.

Россия может не продавать в ЕС газ и нефть, и сократить добычу. И бюджет этого не заметит.
А скольно ЕС проживёт без газа и нефти? До января?
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