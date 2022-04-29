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Токаев: Нельзя допустить, чтобы политический плюрализм принял радикальные формы
Токаев: Нельзя допустить, чтобы политический плюрализм принял радикальные формы
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 44121
Токаев: Нельзя допустить, чтобы политический плюрализм принял радикальные формы
Отправлено: 29.04.22 - 12:24
Принцип "Единство в многообразии" никогда не изменится, заверил президент. Он добавил, что любая дискриминация недопустима. Так называемые языковые патрули – не более чем провокация, направленная на подрыв национального единства.
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(Уважаемые пользователи)
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- Германия
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- 31.07.10
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Re: Токаев: Нельзя допустить, чтобы политический плюрализм...
Отправлено: 29.04.22 - 12:24
Выступил - ни о чём...
Re: Токаев: Нельзя допустить, чтобы политический плюрализм...
Отправлено: 29.04.22 - 13:03
Ну в принципе, не к чему придраться..
(Полноправные пользователи)
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Re: Токаев: Нельзя допустить, чтобы политический плюрализм...
Отправлено: 29.04.22 - 13:39
Цитата:
Дал четкое определение.
Так называемые языковые патрули – не более чем провокация
Дал четкое определение.
(Полноправные пользователи)
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- 27.11.21
- Сообщений:
- 326
Re: Токаев: Нельзя допустить, чтобы политический плюрализм...
Отправлено: 29.04.22 - 14:16
"Все эти действия осуществляются по заданию специальных служб"
А точнее? чьих спецслужб?
И какая реакция наших спецслужб на это?
А точнее? чьих спецслужб?
И какая реакция наших спецслужб на это?
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12352
Токаев: Нельзя допустить, чтобы политический плюрализм принял радикальные формы
Отправлено: 29.04.22 - 15:08
Цитата:
Ну ясное же дело чьих
Последние события ясно дают понять что спецслужбы одной маленькой но очень мощной страны в плане спецслужбитских организаций сейчас сеют в мире хаос и террор
Никто долго понять не мог кто заказал Кеннеди? Пока недавно не выяснили что стрелка Ли Харви Освальда курировал специалист из СССР по фамилии Шушкевич...Но это сразу засекретили.
Атаки на башни близнецы кто совершил? Исламские террористы? Да конечно! Куда им? На месте разрушенных башен нашли тела террористов летящих в самолёте и самое удивительное они были без бород но с усами и чубами на голове..
А уж последние неудавшиеся покушения на нашего президента и на российского пропагандиста Соловьева ясно дают понять что действует сеть киллеров которые играют в Симс 3 /// и пишут комментарии русофобского толка во всех пабликах..
В общем исламский терроризм оказался ещё цветочками По сравнению с террористами в вышиванках
[Исправлено: Iney, 29.04.2022 - 15:32]
Skeptic:
"Все эти действия осуществляются по заданию специальных служб" А точнее? чьих спецслужб?
"Все эти действия осуществляются по заданию специальных служб" А точнее? чьих спецслужб?
Ну ясное же дело чьих
Последние события ясно дают понять что спецслужбы одной маленькой но очень мощной страны в плане спецслужбитских организаций сейчас сеют в мире хаос и террор
Никто долго понять не мог кто заказал Кеннеди? Пока недавно не выяснили что стрелка Ли Харви Освальда курировал специалист из СССР по фамилии Шушкевич...Но это сразу засекретили.
Атаки на башни близнецы кто совершил? Исламские террористы? Да конечно! Куда им? На месте разрушенных башен нашли тела террористов летящих в самолёте и самое удивительное они были без бород но с усами и чубами на голове..
А уж последние неудавшиеся покушения на нашего президента и на российского пропагандиста Соловьева ясно дают понять что действует сеть киллеров которые играют в Симс 3 /// и пишут комментарии русофобского толка во всех пабликах..
В общем исламский терроризм оказался ещё цветочками По сравнению с террористами в вышиванках
[Исправлено: Iney, 29.04.2022 - 15:32]
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 950
Токаев: Нельзя допустить, чтобы политический плюрализм принял радикальные формы
Отправлено: 29.04.22 - 15:44
В ЮАР 5гос языков. Мы тоже банановая страна. И много где много гос языков. Что мешает нам узаконить русский язык и закрыть проблему и с патрулями и с националистами и вообще со всеми?! Чего боимся то?!
Токаев: Нельзя допустить, чтобы политический плюрализм принял радикальные формы
Отправлено: 29.04.22 - 15:51
Цитата:
И носят неприметные зеленые женские парики, которые у них нашли при обыске..
abaika95:
что действует сеть киллеров которые играют в Симс
что действует сеть киллеров которые играют в Симс
И носят неприметные зеленые женские парики, которые у них нашли при обыске..
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17217
Токаев: Нельзя допустить, чтобы политический плюрализм принял радикальные формы
Отправлено: 29.04.22 - 16:07
Цитата:
здравые мысли.
Сабыр:
Что мешает нам узаконить русский язык и закрыть проблему и с патрулями и с националистами и вообще со всеми?! Чего боимся то?!
Что мешает нам узаконить русский язык и закрыть проблему и с патрулями и с националистами и вообще со всеми?! Чего боимся то?!
здравые мысли.
Токаев: Нельзя допустить, чтобы политический плюрализм принял радикальные формы
Отправлено: 29.04.22 - 16:12
Цитата:
Была такая мысль, осторожно и потихоньку у Токаева.
Но до начала войны..
Теперь наверное уже не будет..
Сабыр:
Что мешает нам узаконить русский язык
Что мешает нам узаконить русский язык
Была такая мысль, осторожно и потихоньку у Токаева.
Но до начала войны..
Теперь наверное уже не будет..
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