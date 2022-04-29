Re: Никакой дискриминации - Токаев о языках

Отправлено: - 14:15

"Ничего не понял, но очень интересно."

Господа журналисты может чуть больше информации будете давать? Почему "...напомнил"? Спросил кто-то? Или что? В честь чего вообще данный вопрос поднялся? Где он это произнес? В публичном выступлении или в частном разговоре или в интервью? Что б... происходит? От вашего поста только больше вопросов возникает, чем ответов...