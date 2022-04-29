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≡ Токаев: Нельзя допустить, чтобы политический плюрализм принял радикальные формы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44119
Токаев: Нельзя допустить, чтобы политический плюрализм принял радикальные формы
Отправлено: 29.04.22 - 12:24
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Принцип "Единство в многообразии" никогда не изменится, заверил президент. Он добавил, что любая дискриминация недопустима. Так называемые языковые патрули – не более чем провокация, направленная на подрыв национального единства.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24786
Re: Токаев: Нельзя допустить, чтобы политический плюрализм...
Отправлено: 29.04.22 - 12:24
#1
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Выступил - ни о чём... :lol: ;-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11674
Re: Токаев: Нельзя допустить, чтобы политический плюрализм...
Отправлено: 29.04.22 - 13:03
#2
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Ну в принципе, не к чему придраться..
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1589
Re: Токаев: Нельзя допустить, чтобы политический плюрализм...
Отправлено: 29.04.22 - 13:39
#3
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Цитата:
Так называемые языковые патрули – не более чем провокация


Дал четкое определение.
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
326
Re: Токаев: Нельзя допустить, чтобы политический плюрализм...
Отправлено: 29.04.22 - 14:16
#4
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"Все эти действия осуществляются по заданию специальных служб"
А точнее? чьих спецслужб?
И какая реакция наших спецслужб на это?
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