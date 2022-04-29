Прогноз на 5 дней
ясно+25°C
  • 762 мм рт.ст.
  • 25% влажность
  • Ю-ЮЗ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Никакой дискриминации - Токаев о языках
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44119
Никакой дискриминации - Токаев о языках
Отправлено: 29.04.22 - 14:15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев напомнил, что государственным языком нашей страны является казахский язык, однако русский язык также занимает должное место.
Читать новость

5555
* 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
244
Re: Никакой дискриминации - Токаев о языках
Отправлено: 29.04.22 - 14:15
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Ничего не понял, но очень интересно."
Господа журналисты может чуть больше информации будете давать? Почему "...напомнил"? Спросил кто-то? Или что? В честь чего вообще данный вопрос поднялся? Где он это произнес? В публичном выступлении или в частном разговоре или в интервью? Что б... происходит? От вашего поста только больше вопросов возникает, чем ответов...
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17214
Никакой дискриминации - Токаев о языках
Отправлено: 29.04.22 - 14:20
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что то невнятно он как то все расписал.
должное место- надо же так выразить .
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1252
Re: Никакой дискриминации - Токаев о языках
Отправлено: 29.04.22 - 14:27
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
5555:
Господа журналисты может чуть больше информации будете давать?

Президент выступал на Ассамблее народа Казахстана. Республиканские СМИ сейчас делают серию сообщений об этом выступлении. Мы берем самые, на наш взгляд, интересные.
Будет пояснять где и что происходит. Вы правы.
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 40
Зарегистрированные пользователи: Rexyn, Skeptic, Тимур Гафуров

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS