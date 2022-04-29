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≡ Токаев предложил провести референдум
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44119
Токаев предложил провести референдум
Отправлено: 29.04.22 - 13:52
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Президент Касым-Жомарт Токаев предложил провести в Казахстане референдум по проекту конституционных реформ. До этого референдумы в истории Казахстана проходили дважды.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11674
Re: Токаев предложил провести референдум
Отправлено: 29.04.22 - 13:52
#1
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Классно..
Хоть первого можно скинуть подальше..
Профайл
Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
326
Re: Токаев предложил провести референдум
Отправлено: 29.04.22 - 14:14
#2
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Как считать будут?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17214
Re: Токаев предложил провести референдум
Отправлено: 29.04.22 - 14:18
#3
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да,русский язык надо как и было
признать вторым государственным.
а то втихоря переписали конституцию.
Профайл
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