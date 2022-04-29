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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 932 из 933«1...930931932933»
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
619
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 09:00
#13966
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Цитата:
elektron:
Во, вот тут и встаёт вопрос, а зачем

Здесь только конспирология. Или может быть частичка правды но сразу прибивается ярлык конспирологии
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
619
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 09:03
#13967
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Цитата:
elektron:
Зачем вы тащите статью сюда? Чтобы я её по частя разобрал? Ну а ваше отношение к ней мы так и не узнаем

Да нет. Я не для этого. А какое отношение может быть к тому что неизбежно (возможно).
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
619
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 09:21
#13968
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Цитата:
elektron:
Но с оговоркой, зачем Казахстану с его плотностью населения на этом заморачиваться?

Мы же тоже в "сообщающихся сосудах".
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
600
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 09:38
#13969
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Цитата:
Muad Dib:
о если он поддерживает войну с 9 утра и целый день, строчит комментарии мазолистыми пальцами, то появляется подозрение, что это и есть его работа. Ну а если не бот, то безработный и сидит целый день за клавиатурой, строчит комментарии. Значит у него нет личной жизни, живет на иждивении, может даже со справкой и выходом в интернет

покажете тут таких?) я тут вижу только одного, "плачущего" целыми днями, слава богу, хоть ночью спит)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12347
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 10:50
#13970
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Цитата:
serg kost:
Должен быть референдум в области. Будет как ДНР раньше, самоуправляемая. Но в российской орбите.

Нельзя быть в орбите у черной дыры
Черная дыра уничтожает все мало мальски пригодное к жизни вокруг себя
Когда же она насыщается включается механизм самоуничтожения
Ждём-с...
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12347
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 10:55
#13971
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Цитата:
serg kost:
Я вообще не смотрю ролики больше пяти минут. Ни соловьёва с киселёвым, ни сёмина с гордоном.

Люблю когда люди транслирующие тут кремлевские тезисы и аргументы бьют себя пяткой в грудь что они не смотрят телевизор,не смотрят российских пропагандистов и вообще анализируют всю информацию сами))
При этом они свое мнение выстраивают на основе информации услышанной в российских телеграм чатах,от якобы независимых блогеров и колумнистов)
Где им в нативной форме проталкивают идею что Россия побеждает вот вам расклад вот вам карты,вот вам свидетельства якобы очевидцев))
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
619
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 11:03
#13972
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Накидывание на вентилятор очень утомительное занятие.Душа жаждет холивара и количества комментов

Да прям в точку. Мимино

Le secret de Polichinelle.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
619
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 11:26
#13973
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«Они все одобряют эту сумму». Украина и США обсудили использование замороженных активов России

По данным ЦБ, на начало года в присоединившихся к санкциям странах находилось 51,6% ЗВР, или 316 млрд долларов.
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
619
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 11:28
#13974
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Здесь уже есть один такой, так что место занято. И номерок у него красивый

У меня своя точка зрения. Почему я должен занять место чье-то. Мне это не нужно. Пазл собираю просто.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11671
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 11:45
#13975
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Доброе утро Костанай!



У кого еще горччую воду отключили?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11671
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 11:46
#13976
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Цитата:
YESNO:
У меня своя точка зрения.

Это неправильно.
Ты живешь не посреди толпы?
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
619
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 11:48
#13977
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Цитата:
YESNO:
По данным ЦБ, на начало года в присоединившихся к санкциям странах находилось 51,6% ЗВР, или 316 млрд долларов.

Я понял как отказались от доллара.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
619
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 11:53
#13978
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Трест который лопнул. О Генри
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11671
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 11:56
#13979
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А, в телеграмме НГ уже ответила про горячую..
Кстати там что то про водометы у нас, неужели опять митинг?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11671
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 11:57
#13980
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Когда одного кадра перевели из писателей в

Это кого в апреле перевели?
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