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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 09:00
Цитата:
Здесь только конспирология. Или может быть частичка правды но сразу прибивается ярлык конспирологии
elektron:
Во, вот тут и встаёт вопрос, а зачем
Во, вот тут и встаёт вопрос, а зачем
Здесь только конспирология. Или может быть частичка правды но сразу прибивается ярлык конспирологии
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 09:03
Цитата:
Да нет. Я не для этого. А какое отношение может быть к тому что неизбежно (возможно).
elektron:
Зачем вы тащите статью сюда? Чтобы я её по частя разобрал? Ну а ваше отношение к ней мы так и не узнаем
Зачем вы тащите статью сюда? Чтобы я её по частя разобрал? Ну а ваше отношение к ней мы так и не узнаем
Да нет. Я не для этого. А какое отношение может быть к тому что неизбежно (возможно).
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 09:21
Цитата:
Мы же тоже в "сообщающихся сосудах".
elektron:
Но с оговоркой, зачем Казахстану с его плотностью населения на этом заморачиваться?
Но с оговоркой, зачем Казахстану с его плотностью населения на этом заморачиваться?
Мы же тоже в "сообщающихся сосудах".
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 600
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 09:38
Цитата:
покажете тут таких?) я тут вижу только одного, "плачущего" целыми днями, слава богу, хоть ночью спит)
Muad Dib:
о если он поддерживает войну с 9 утра и целый день, строчит комментарии мазолистыми пальцами, то появляется подозрение, что это и есть его работа. Ну а если не бот, то безработный и сидит целый день за клавиатурой, строчит комментарии. Значит у него нет личной жизни, живет на иждивении, может даже со справкой и выходом в интернет
о если он поддерживает войну с 9 утра и целый день, строчит комментарии мазолистыми пальцами, то появляется подозрение, что это и есть его работа. Ну а если не бот, то безработный и сидит целый день за клавиатурой, строчит комментарии. Значит у него нет личной жизни, живет на иждивении, может даже со справкой и выходом в интернет
покажете тут таких?) я тут вижу только одного, "плачущего" целыми днями, слава богу, хоть ночью спит)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 10:50
Цитата:
Нельзя быть в орбите у черной дыры
Черная дыра уничтожает все мало мальски пригодное к жизни вокруг себя
Когда же она насыщается включается механизм самоуничтожения
Ждём-с...
serg kost:
Должен быть референдум в области. Будет как ДНР раньше, самоуправляемая. Но в российской орбите.
Должен быть референдум в области. Будет как ДНР раньше, самоуправляемая. Но в российской орбите.
Нельзя быть в орбите у черной дыры
Черная дыра уничтожает все мало мальски пригодное к жизни вокруг себя
Когда же она насыщается включается механизм самоуничтожения
Ждём-с...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 10:55
Цитата:
Люблю когда люди транслирующие тут кремлевские тезисы и аргументы бьют себя пяткой в грудь что они не смотрят телевизор,не смотрят российских пропагандистов и вообще анализируют всю информацию сами))
При этом они свое мнение выстраивают на основе информации услышанной в российских телеграм чатах,от якобы независимых блогеров и колумнистов)
Где им в нативной форме проталкивают идею что Россия побеждает вот вам расклад вот вам карты,вот вам свидетельства якобы очевидцев))
serg kost:
Я вообще не смотрю ролики больше пяти минут. Ни соловьёва с киселёвым, ни сёмина с гордоном.
Я вообще не смотрю ролики больше пяти минут. Ни соловьёва с киселёвым, ни сёмина с гордоном.
Люблю когда люди транслирующие тут кремлевские тезисы и аргументы бьют себя пяткой в грудь что они не смотрят телевизор,не смотрят российских пропагандистов и вообще анализируют всю информацию сами))
При этом они свое мнение выстраивают на основе информации услышанной в российских телеграм чатах,от якобы независимых блогеров и колумнистов)
Где им в нативной форме проталкивают идею что Россия побеждает вот вам расклад вот вам карты,вот вам свидетельства якобы очевидцев))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 11:26
«Они все одобряют эту сумму». Украина и США обсудили использование замороженных активов России
По данным ЦБ, на начало года в присоединившихся к санкциям странах находилось 51,6% ЗВР, или 316 млрд долларов.
По данным ЦБ, на начало года в присоединившихся к санкциям странах находилось 51,6% ЗВР, или 316 млрд долларов.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 11:28
Цитата:
У меня своя точка зрения. Почему я должен занять место чье-то. Мне это не нужно. Пазл собираю просто.
Уже не ваш земляк:
Здесь уже есть один такой, так что место занято. И номерок у него красивый
Здесь уже есть один такой, так что место занято. И номерок у него красивый
У меня своя точка зрения. Почему я должен занять место чье-то. Мне это не нужно. Пазл собираю просто.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 11:45
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 11:46
Цитата:
Это неправильно.
Ты живешь не посреди толпы?
YESNO:
У меня своя точка зрения.
У меня своя точка зрения.
Это неправильно.
Ты живешь не посреди толпы?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 11:48
Цитата:
Я понял как отказались от доллара.
YESNO:
По данным ЦБ, на начало года в присоединившихся к санкциям странах находилось 51,6% ЗВР, или 316 млрд долларов.
По данным ЦБ, на начало года в присоединившихся к санкциям странах находилось 51,6% ЗВР, или 316 млрд долларов.
Я понял как отказались от доллара.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 11:53
Трест который лопнул. О Генри
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 11:56
А, в телеграмме НГ уже ответила про горячую..
Кстати там что то про водометы у нас, неужели опять митинг?
Кстати там что то про водометы у нас, неужели опять митинг?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 11:57
Цитата:
Это кого в апреле перевели?
Уже не ваш земляк:
Когда одного кадра перевели из писателей в
Когда одного кадра перевели из писателей в
Это кого в апреле перевели?
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