Отправлено: - 21:48

Сабыр:

Кеосаян такая же путинская птица попугай как и покойный Жириновский. Ему что приказали-то он и говорит. Ну и плюс деньги за это хорошие гребет. Не справедливо въезд закрыли

[Исправлено: Iney, 28.04.2022 - 21:59]

Цитата:По факту и возразить нечего, кроме междометий.Значит не в бровь а в глаз, Кеосаян сказал!