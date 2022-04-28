Прогноз на 5 дней
ясно+18°C
  • 763 мм рт.ст.
  • 39% влажность
  • ЮЗ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сенатор Кул-Мухаммед ответил Кеосаяну: День Победы празднуем и без парада
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44113
Сенатор Кул-Мухаммед ответил Кеосаяну: День Победы празднуем и без парада
Отправлено: 28.04.22 - 15:35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
День Победы – святой праздник для Казахстана, сказал глава комитета сената по международным делам.
Читать новость

Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1100
Сенатор Кул-Мухаммед ответил Кеосаяну: День Победы празднуем и без парада
Отправлено: 28.04.22 - 21:48
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Кеосаян такая же путинская птица попугай как и покойный Жириновский. Ему что приказали-то он и говорит. Ну и плюс деньги за это хорошие гребет. Не справедливо въезд закрыли

По факту и возразить нечего, кроме междометий.
Значит не в бровь а в глаз, Кеосаян сказал!
:lol:

[Исправлено: Iney, 28.04.2022 - 21:59]
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
324
Re: Сенатор Кул-Мухаммед ответил Кеосаяну: День Победы празднуем...
Отправлено: 28.04.22 - 21:49
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"День Победы – святой праздник для Казахстана"
Поэтому запрещаются все символы, связанные с ним?
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
811
Сенатор Кул-Мухаммед ответил Кеосаяну: День Победы празднуем и без парада
Отправлено: 28.04.22 - 22:37
#17
Комментарий проходит проверку.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
7
Сенатор Кул-Мухаммед ответил Кеосаяну: День Победы празднуем и без парада
Отправлено: 29.04.22 - 00:57
#18
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1902
Re: Сенатор Кул-Мухаммед ответил Кеосаяну: День Победы празднуем...
Отправлено: 29.04.22 - 08:37
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Российские провокаторы

Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
местные коллаборанты

Ну вот и свершилось!
Украина 2.0
Браво, идиоты!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
267
Сенатор Кул-Мухаммед ответил Кеосаяну: День Победы празднуем и без парада
Отправлено: 29.04.22 - 09:04
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Онлайн он по моему только в Астане, а в Актау его отменили вроде сами организаторы боятся провокаций, на нашем Западе гораздо больше тех кто за Украину, ну и начали в соцсетях угрожать, хотя я за то, чтобы такую хорошую идею не смешивать ни с чем. Бессмертный полк он как мне кажется вне политики
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
267
Re: Сенатор Кул-Мухаммед ответил Кеосаяну: День Победы празднуем...
Отправлено: 29.04.22 - 09:11
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В общем то со стороны Кеосаяна, это была практически прямая угроза Казахстану, посмотрите на Украину и подумайте, то же самое можем сделать и с вами
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
267
Re: Сенатор Кул-Мухаммед ответил Кеосаяну: День Победы празднуем...
Отправлено: 29.04.22 - 09:13
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все армяне во главе с Лавровым самые главные патриоты России. Недавно с удивлением узнал, что Лавров грузинский армянин
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 64, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 64
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS