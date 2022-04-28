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≡ Как правительство скажет - Когда сократят одного из заместителей Архимеда Мухамбетова?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44113
Как правительство скажет - Когда сократят одного из заместителей Архимеда Мухамбетова?
Отправлено: 28.04.22 - 16:05
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 16 марта поручил ограничить количество заместителей акимов регионов. "НГ" направила акиму Костанайской области запрос с просьбой пояснить, как и когда это поручение будет выполнено.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17211
Re: Как правительство скажет - Когда сократят одного из...
Отправлено: 28.04.22 - 16:05
#1
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вопрос видать непростой.
с кандачка не решить.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24784
Re: Как правительство скажет - Когда сократят одного из...
Отправлено: 28.04.22 - 16:44
#2
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Цитата:
alex_60:
вопрос видать непростой.

Ионенко В. - сократят... :lol: ;-)
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р
* рихард
(Пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
280
Re: Как правительство скажет - Когда сократят одного из...
Отправлено: 28.04.22 - 17:10
#3
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можно смело всех сократить. все равно ничего они не делают. один формализм
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8464
Как правительство скажет - Когда сократят одного из заместителей Архимеда Мухамбетова?
Отправлено: 28.04.22 - 17:17
#4
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Когда сократят самого Мухамбетова? - вопрос намного важнее.
Ща пол года, как на прошлых должностях, поднатаскают Жундубаева и область ему в руки... к бабке не ходи.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8606
Как правительство скажет - Когда сократят одного из заместителей Архимеда Мухамбетова?
Отправлено: 28.04.22 - 17:45
#5
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Цитата:
yudjin:
Когда сократят самого Мухамбетова? - вопрос намного важнее.

Когда уйдёт святой?
Когда уйдёт Садвокасов?
Когда уйдёт Архимед?
Из года в год одни и те же вопросы,а что толку кто бы ни пришёл всё равно будут ныть ,когда он уйдёт.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5224
Re: Как правительство скажет - Когда сократят одного из...
Отправлено: 28.04.22 - 19:21
#6
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На заре независимости лично я ожидал лет так через тридцать страна превратится в огромный производитель аграрной продукции , будем жить как в эмиратах, ведь президент не будет зря бросаться словами, он обещал. Однако, сейчас даже сахара своего нет , всё привозное....
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
324
Re: Как правительство скажет - Когда сократят одного из...
Отправлено: 28.04.22 - 21:45
#7
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"Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно"...
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1100
Re: Как правительство скажет - Когда сократят одного из...
Отправлено: 28.04.22 - 21:51
#8
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Странно, но ни одна из тем, курируемых этими замами, не блещет и Костанай нигде ни первый.
Совпадение!?
:lol: :lol: :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
267
Re: Как правительство скажет - Когда сократят одного из...
Отправлено: 29.04.22 - 09:00
#9
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У меня товарищ один в управлении предпринимательства работал, сейчас на пенсии. Я когда был предпринимателем, он приходит ко мне и просит заполнить какую то анкету. Я думал он помочь мне чем то хочет, а он говорит, а мы ничего сделать не можем. Я ему, а что вы там делаете, бумажки перебираете. Он ну примерно так
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