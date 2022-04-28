Re: Как правительство скажет - Когда сократят одного из...

Отправлено: - 09:00

У меня товарищ один в управлении предпринимательства работал, сейчас на пенсии. Я когда был предпринимателем, он приходит ко мне и просит заполнить какую то анкету. Я думал он помочь мне чем то хочет, а он говорит, а мы ничего сделать не можем. Я ему, а что вы там делаете, бумажки перебираете. Он ну примерно так