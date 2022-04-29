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saba:

Да ладно пусть бы воевали сами, но ядерная война , ведь тогда и нас не будет. Зато Донбасс будет отомщен

Цитата:Вы слыхали про реакцию дейтерия с тритием с образованием гелия? После нее достаточно пепел смести - и можно заново заселять опустевшие вмиг территории