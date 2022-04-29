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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2272
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 02:25
#13951
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2272
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 02:28
#13952
Комментарий проходит проверку.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2272
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 02:31
#13953
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16220
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 02:47
#13954
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Цитата:
saba:
Да ладно пусть бы воевали сами, но ядерная война , ведь тогда и нас не будет. Зато Донбасс будет отомщен

Вы слыхали про реакцию дейтерия с тритием с образованием гелия? После нее достаточно пепел смести - и можно заново заселять опустевшие вмиг территории :lol:
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2272
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 03:10
#13955
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2272
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 03:13
#13956
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2272
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 03:22
#13957
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2272
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 03:41
#13958
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2272
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 03:44
#13959
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2272
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 03:51
#13960
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2272
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 03:55
#13961
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2272
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 03:57
#13962
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1230
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 07:21
#13963
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Цитата:
111: ты по интернету смотришь Соловьева и жену Кеосаян?

Я вообще не смотрю ролики больше пяти минут.
Ни соловьёва с киселёвым, ни сёмина с гордоном...
Потому что пока полчаса обжёвывают одну мысль, и не всегда умную, я успею и найти и прочитать много чего от разных умных людей с противоположными взглядами.
Я просто очень быстро читаю, и совершенно не устаю от чтения.
А телевизор жена отключила от кабеля. Ей там нечего смотреть стало.

[Исправлено: serg kost, 29.04.2022 - 07:22]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
267
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 08:52
#13964
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А я смотрю телевизор и анализирую. Вчера смотрел "Время покажет", там военный эксперт рассказал, как будет действовать Россия при пересечении Западом красных линий или при пересечении границы Украины боевой машины с экипажем Нато на борту. Сначала ядерный взрыв в атмосфере, потом если не поймут по местности. Короче надо готовиться, как в фильме Мэри Поппинс адмирал ждал марсиан в бункере.
Кстати Путин вроде говорил, что Украину не будут оккупировать, а над областной администрацией Херсона уже российский триколор, через 4 месяца переходят на расчеты в рублях, я чего то не понимаю?
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1230
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 08:58
#13965
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Цитата:
saba:
Украину не будут оккупировать, а над областной администрацией Херсона уже российский триколор, через 4 месяца переходят на расчеты в рублях, я чего то не понимаю?

Должен быть референдум в области.
Будет как ДНР раньше, самоуправляемая.
Но в российской орбите.
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