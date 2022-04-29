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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 02:25
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 02:28
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Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 02:31
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 16220
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 02:47
Цитата:
Вы слыхали про реакцию дейтерия с тритием с образованием гелия? После нее достаточно пепел смести - и можно заново заселять опустевшие вмиг территории
saba:
Да ладно пусть бы воевали сами, но ядерная война , ведь тогда и нас не будет. Зато Донбасс будет отомщен
Да ладно пусть бы воевали сами, но ядерная война , ведь тогда и нас не будет. Зато Донбасс будет отомщен
Вы слыхали про реакцию дейтерия с тритием с образованием гелия? После нее достаточно пепел смести - и можно заново заселять опустевшие вмиг территории
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 03:10
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Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 03:13
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Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 03:22
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 03:41
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 03:44
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 03:51
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 03:55
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Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 03:57
Комментарий проходит проверку.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1230
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 07:21
Цитата:
Я вообще не смотрю ролики больше пяти минут.
Ни соловьёва с киселёвым, ни сёмина с гордоном...
Потому что пока полчаса обжёвывают одну мысль, и не всегда умную, я успею и найти и прочитать много чего от разных умных людей с противоположными взглядами.
Я просто очень быстро читаю, и совершенно не устаю от чтения.
А телевизор жена отключила от кабеля. Ей там нечего смотреть стало.
[Исправлено: serg kost, 29.04.2022 - 07:22]
111: ты по интернету смотришь Соловьева и жену Кеосаян?
Я вообще не смотрю ролики больше пяти минут.
Ни соловьёва с киселёвым, ни сёмина с гордоном...
Потому что пока полчаса обжёвывают одну мысль, и не всегда умную, я успею и найти и прочитать много чего от разных умных людей с противоположными взглядами.
Я просто очень быстро читаю, и совершенно не устаю от чтения.
А телевизор жена отключила от кабеля. Ей там нечего смотреть стало.
[Исправлено: serg kost, 29.04.2022 - 07:22]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 267
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 08:52
А я смотрю телевизор и анализирую. Вчера смотрел "Время покажет", там военный эксперт рассказал, как будет действовать Россия при пересечении Западом красных линий или при пересечении границы Украины боевой машины с экипажем Нато на борту. Сначала ядерный взрыв в атмосфере, потом если не поймут по местности. Короче надо готовиться, как в фильме Мэри Поппинс адмирал ждал марсиан в бункере.
Кстати Путин вроде говорил, что Украину не будут оккупировать, а над областной администрацией Херсона уже российский триколор, через 4 месяца переходят на расчеты в рублях, я чего то не понимаю?
Кстати Путин вроде говорил, что Украину не будут оккупировать, а над областной администрацией Херсона уже российский триколор, через 4 месяца переходят на расчеты в рублях, я чего то не понимаю?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1230
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 08:58
Цитата:
Должен быть референдум в области.
Будет как ДНР раньше, самоуправляемая.
Но в российской орбите.
saba:
Украину не будут оккупировать, а над областной администрацией Херсона уже российский триколор, через 4 месяца переходят на расчеты в рублях, я чего то не понимаю?
Украину не будут оккупировать, а над областной администрацией Херсона уже российский триколор, через 4 месяца переходят на расчеты в рублях, я чего то не понимаю?
Должен быть референдум в области.
Будет как ДНР раньше, самоуправляемая.
Но в российской орбите.
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