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Пенсионер оступился на ступеньках возле магазина, ударился головой и скончался в больнице в Рудном
Пенсионер оступился на ступеньках возле магазина, ударился головой и скончался в больнице в Рудном
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