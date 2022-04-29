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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 00:10
Цитата:
А тогда сорри.
elektron:
Да это было слово благодарности вообще то.
Да это было слово благодарности вообще то.
А тогда сорри.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 00:28
Цитата:
Мы живём в реальности которая нас наполняет. Кто то кому то создаёт определённую реальность
elektron:
. Но всё зависит не от уровня видения, а внимание - его сознания. Сознание определяет бытиё, бытиё
. Но всё зависит не от уровня видения, а внимание - его сознания. Сознание определяет бытиё, бытиё
Мы живём в реальности которая нас наполняет. Кто то кому то создаёт определённую реальность
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 00:43
Сейчас это все ради этого?
(Полноправные пользователи)
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- 10.10.17
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Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 00:49
Цитата:
Во, вот тут и встаёт вопрос, а зачем?
YESNO:
Кто то кому то создаёт определённую реальность
Кто то кому то создаёт определённую реальность
Во, вот тут и встаёт вопрос, а зачем?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 01:03
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 01:05
Цитата:
В общем, это хорошая жизнь. Намного лучше, чем тот путь, по которому мы шли, когда стало ясно, что больше невозможно поддерживать эту модель роста. С нами происходили все эти ужасные вещи: болезни образа жизни, изменение климата, кризис беженцев, ухудшение состояния окружающей среды, абсолютно перенаселенные города, загрязнение воды, загрязнение воздуха, социальные волнения и безработица. Мы потеряли слишком много людей, прежде чем поняли, что можем жить по-другому.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9282
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 01:08
Не помешало бы ещё и Америку отдать коренному народу (населению), живущему в резервуарах.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9282
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 01:19
Цитата:
Это самая важная мотивация, для развенчивания войн.Цитата:
На этой теме "зелёные" уже волну создали, правда откатами попахивает.Цитата:
Искусственно созданный не нужными войнами США?
Цитата:
Вот тут соглашусь на 100 %
Цитата:
Ну это тоже смотря где и в зависимости от того, кто на что учился.
Цитата:
А это просто неизбежно. Луди мрут всегда, одни на Руднинских ступеньках, другие под колёсами авто, третьи при исполнении служебного долга, что в полиции, что в армии, а также и просто гражданские.
Извечный вопрос, что делать и кто виноват?
YESNO:
С нами происходили все эти ужасные вещи: болезни образа жизни,
С нами происходили все эти ужасные вещи: болезни образа жизни,
Это самая важная мотивация, для развенчивания войн.Цитата:
YESNO:
изменение климата,
изменение климата,
На этой теме "зелёные" уже волну создали, правда откатами попахивает.Цитата:
YESNO:
кризис беженцев,
кризис беженцев,
Искусственно созданный не нужными войнами США?
Цитата:
YESNO:
ухудшение состояния окружающей среды, абсолютно перенаселенные города, загрязнение воды, загрязнение воздуха,
ухудшение состояния окружающей среды, абсолютно перенаселенные города, загрязнение воды, загрязнение воздуха,
Вот тут соглашусь на 100 %
Цитата:
YESNO:
социальные волнения и безработица.
социальные волнения и безработица.
Ну это тоже смотря где и в зависимости от того, кто на что учился.
Цитата:
YESNO:
Мы потеряли слишком много людей, прежде чем поняли, что можем жить по-другому.
Мы потеряли слишком много людей, прежде чем поняли, что можем жить по-другому.
А это просто неизбежно. Луди мрут всегда, одни на Руднинских ступеньках, другие под колёсами авто, третьи при исполнении служебного долга, что в полиции, что в армии, а также и просто гражданские.
Извечный вопрос, что делать и кто виноват?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9282
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 01:27
Цитата:
Зачем вы тащите статью сюда? Чтобы я её по частя разобрал? Ну а ваше отношение к ней мы так и не узнаем?
YESNO:
Зачем вы тащите статью сюда? Чтобы я её по частя разобрал? Ну а ваше отношение к ней мы так и не узнаем?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 01:40
Комментарий проходит проверку.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9282
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 01:46
Цитата:
Но с оговоркой, зачем Казахстану с его плотностью населения на этом заморачиваться?
elektron:
Вот тут соглашусь на 100 %
Вот тут соглашусь на 100 %
Но с оговоркой, зачем Казахстану с его плотностью населения на этом заморачиваться?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 02:13
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 02:16
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 02:22
Комментарий проходит проверку.
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