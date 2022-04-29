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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 930 из 931«1...928929930931»
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
611
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 00:10
#13936
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Цитата:
elektron:
Да это было слово благодарности вообще то.

А тогда сорри.
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
611
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 00:28
#13937
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Цитата:
elektron:
. Но всё зависит не от уровня видения, а внимание - его сознания. Сознание определяет бытиё, бытиё

Мы живём в реальности которая нас наполняет. Кто то кому то создаёт определённую реальность
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
611
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 00:43
#13938
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ВЕЛИКАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА

Сейчас это все ради этого?
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
611
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 00:47
#13939
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Япония

Япония подтягивается. Китай готов уже?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9282
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 00:49
#13940
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Цитата:
YESNO:
Кто то кому то создаёт определённую реальность

Во, вот тут и встаёт вопрос, а зачем?
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
611
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 01:03
#13941
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Добро пожаловать в 2030 год
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
611
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 01:05
#13942
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Цитата:
В общем, это хорошая жизнь. Намного лучше, чем тот путь, по которому мы шли, когда стало ясно, что больше невозможно поддерживать эту модель роста. С нами происходили все эти ужасные вещи: болезни образа жизни, изменение климата, кризис беженцев, ухудшение состояния окружающей среды, абсолютно перенаселенные города, загрязнение воды, загрязнение воздуха, социальные волнения и безработица. Мы потеряли слишком много людей, прежде чем поняли, что можем жить по-другому.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9282
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 01:08
#13943
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Не помешало бы ещё и Америку отдать коренному народу (населению), живущему в резервуарах.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9282
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 01:19
#13944
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Цитата:
YESNO:
С нами происходили все эти ужасные вещи: болезни образа жизни,

Это самая важная мотивация, для развенчивания войн.Цитата:
YESNO:
изменение климата,

На этой теме "зелёные" уже волну создали, правда откатами попахивает.Цитата:
YESNO:
кризис беженцев,

Искусственно созданный не нужными войнами США?
Цитата:
YESNO:
ухудшение состояния окружающей среды, абсолютно перенаселенные города, загрязнение воды, загрязнение воздуха,

Вот тут соглашусь на 100 %
Цитата:
YESNO:
социальные волнения и безработица.

Ну это тоже смотря где и в зависимости от того, кто на что учился.
Цитата:
YESNO:
Мы потеряли слишком много людей, прежде чем поняли, что можем жить по-другому.

А это просто неизбежно. Луди мрут всегда, одни на Руднинских ступеньках, другие под колёсами авто, третьи при исполнении служебного долга, что в полиции, что в армии, а также и просто гражданские.
Извечный вопрос, что делать и кто виноват?
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9282
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 01:27
#13945
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Цитата:
YESNO:

Зачем вы тащите статью сюда? Чтобы я её по частя разобрал? Ну а ваше отношение к ней мы так и не узнаем? :-x
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2262
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 01:40
#13946
Комментарий проходит проверку.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9282
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 01:46
#13947
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Цитата:
elektron:
Вот тут соглашусь на 100 %

Но с оговоркой, зачем Казахстану с его плотностью населения на этом заморачиваться?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2262
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 02:13
#13948
Комментарий проходит проверку.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2262
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 02:16
#13949
Комментарий проходит проверку.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2262
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 02:22
#13950
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