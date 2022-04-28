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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 929 из 930«1...927928929930»
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
609
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 22:36
#13921
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Цитата:
serg kost:
Большинству уже давно понятно, что на Украине идёт война России и НАТО. И эта война началась бы рано или поздно. Но Россия запустила встречный пал, и сорвала планы НАТО

Никогда не думал что телевизор может так работать во флуде.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9277
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 22:40
#13922
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Цитата:
YESNO:
Сейчас Варшава обсуждает с администрацией Байдена «модальности миссии», которая задумана без получения мандата НАТО с участием «желающих государств»

Это всё ,что нужно знать об "важной" роли НАТО и кто реально "решает" - пока что.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9277
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 22:42
#13923
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Цитата:
YESNO:
Никогда не думал что телевизор может так работать во флуде.

Ну так выключите телевизор, что бы не работал.
Кстати, ваше мнение как то ясно выражено. Только цитаты, за тех и за этих - это так задумано? :lol:

[Исправлено: elektron, 28.04.2022 - 17:43]
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
609
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 22:46
#13924
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Цитата:
Skeptic:
А где в словах Путина про молниеносный именно ядерный удар?

Вот ответ Путина кто не понял
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
609
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 22:48
#13925
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Цитата:
elektron:
Только цитаты, за тех и за этих - это так задумано?

Если бы мне платили за буквы я бы писал. Умею это делать. Я против всех.
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
609
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 23:14
#13926
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Цитата:
elektron:
Кстати, ваше мнение как то ясно выражено. Только цитаты, за тех и за этих - это так задумано?

Потому что у меня келим отличается от вашего. Вы можете видеть то чего я не вижу и наоборот. А вот то что видит каждый зависит от уровня его сознания.
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1100
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 23:16
#13927
Комментарий проходит проверку.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1228
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 23:25
#13928
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Цитата:
YESNO: Никогда не думал что телевизор может так работать во флуде.

Телевизор отключен уже 2 года.
А вот у кого не отключен, тот не понимает простых и ясных вещей, которые уже давно на виду.
Я в прогнозах ошибался?
Могут только сроки не совпадать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11665
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 23:29
#13929
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Цитата:
YESNO:
Никогда не думал что телевизор может так работать во флуде.

Мда уж..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9277
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 23:51
#13930
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Цитата:
serg kost:
Телевизор отключен уже 2 года.

Да это первое, что "включают" в дискуссию боты. :lol: Цитата:
YESNO:
Если бы мне платили за буквы я бы писал. Умею это делать. Я против всех.

Это второе. То есть, я не за тех, не за других - не определился, но что то сказать должен. :lol:
Ну и третье-
Цитата:
YESNO:
Потому что у меня келим отличается от вашего. Вы можете видеть то чего я не вижу и наоборот. А вот то что видит каждый зависит от уровня его сознания.

Он видит, то что не могу видеть я, но я не могу видеть, то что видит он. Но всё зависит не от уровня видения, а внимание - его сознания. Сознание определяет бытиё, бытиё определяет сознание. Остальные не видят ничего. :lol:

[Исправлено: elektron, 28.04.2022 - 18:53]
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
609
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 00:01
#13931
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Цитата:
elektron:
Остальные не видят ничего

Каждому свое.
Цитата:
elektron:
Да это первое, что "включают" в дискуссию боты

Как то с логикой тяжеловато. Бот же должен быть за кого то. Он же не может быть сам за себя или против всех. Что это тогда за бот. Автобот!!!))))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11665
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 00:04
#13932
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Цитата:
serg kost:
Телевизор отключен уже 2 года.

Наврят ли..
А, ты по интернету смотришь Соловьева и жену Кеосаян?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9277
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 00:06
#13933
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Цитата:
YESNO:
Каждому свое.

Да это было слово благодарности вообще то. ;-)
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
609
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 00:07
#13934
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Цитата:
elektron:
Но всё зависит не от уровня видения

Прям характеристики биоробота
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9277
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 00:10
#13935
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Цитата:
YESNO:
Прям характеристики биоробота

Не это как раз - Цитата:
YESNO:
Автобот!!!))))

:lol:
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