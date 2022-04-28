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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 22:36
Цитата:
Никогда не думал что телевизор может так работать во флуде.
serg kost:
Большинству уже давно понятно, что на Украине идёт война России и НАТО. И эта война началась бы рано или поздно. Но Россия запустила встречный пал, и сорвала планы НАТО
Большинству уже давно понятно, что на Украине идёт война России и НАТО. И эта война началась бы рано или поздно. Но Россия запустила встречный пал, и сорвала планы НАТО
Никогда не думал что телевизор может так работать во флуде.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9277
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 22:40
Цитата:
Это всё ,что нужно знать об "важной" роли НАТО и кто реально "решает" - пока что.
YESNO:
Сейчас Варшава обсуждает с администрацией Байдена «модальности миссии», которая задумана без получения мандата НАТО с участием «желающих государств»
Сейчас Варшава обсуждает с администрацией Байдена «модальности миссии», которая задумана без получения мандата НАТО с участием «желающих государств»
Это всё ,что нужно знать об "важной" роли НАТО и кто реально "решает" - пока что.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9277
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 22:42
Цитата:
Ну так выключите телевизор, что бы не работал.
Кстати, ваше мнение как то ясно выражено. Только цитаты, за тех и за этих - это так задумано?
[Исправлено: elektron, 28.04.2022 - 17:43]
YESNO:
Никогда не думал что телевизор может так работать во флуде.
Никогда не думал что телевизор может так работать во флуде.
Ну так выключите телевизор, что бы не работал.
Кстати, ваше мнение как то ясно выражено. Только цитаты, за тех и за этих - это так задумано?
[Исправлено: elektron, 28.04.2022 - 17:43]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 22:46
Цитата:
Вот ответ Путина кто не понял
Skeptic:
А где в словах Путина про молниеносный именно ядерный удар?
А где в словах Путина про молниеносный именно ядерный удар?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 22:48
Цитата:
Если бы мне платили за буквы я бы писал. Умею это делать. Я против всех.
elektron:
Только цитаты, за тех и за этих - это так задумано?
Только цитаты, за тех и за этих - это так задумано?
Если бы мне платили за буквы я бы писал. Умею это делать. Я против всех.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 23:14
Цитата:
Потому что у меня келим отличается от вашего. Вы можете видеть то чего я не вижу и наоборот. А вот то что видит каждый зависит от уровня его сознания.
elektron:
Кстати, ваше мнение как то ясно выражено. Только цитаты, за тех и за этих - это так задумано?
Кстати, ваше мнение как то ясно выражено. Только цитаты, за тех и за этих - это так задумано?
Потому что у меня келим отличается от вашего. Вы можете видеть то чего я не вижу и наоборот. А вот то что видит каждый зависит от уровня его сознания.
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1100
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 23:16
Комментарий проходит проверку.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1228
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 23:25
Цитата:
Телевизор отключен уже 2 года.
А вот у кого не отключен, тот не понимает простых и ясных вещей, которые уже давно на виду.
Я в прогнозах ошибался?
Могут только сроки не совпадать.
YESNO: Никогда не думал что телевизор может так работать во флуде.
Телевизор отключен уже 2 года.
А вот у кого не отключен, тот не понимает простых и ясных вещей, которые уже давно на виду.
Я в прогнозах ошибался?
Могут только сроки не совпадать.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 11665
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 23:29
Цитата:
Мда уж..
YESNO:
Никогда не думал что телевизор может так работать во флуде.
Никогда не думал что телевизор может так работать во флуде.
Мда уж..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9277
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.04.22 - 23:51
Цитата:
Да это первое, что "включают" в дискуссию боты. Цитата:
Это второе. То есть, я не за тех, не за других - не определился, но что то сказать должен.
Ну и третье-
Цитата:
Он видит, то что не могу видеть я, но я не могу видеть, то что видит он. Но всё зависит не от уровня видения, а внимание - его сознания. Сознание определяет бытиё, бытиё определяет сознание. Остальные не видят ничего.
[Исправлено: elektron, 28.04.2022 - 18:53]
serg kost:
Телевизор отключен уже 2 года.
Телевизор отключен уже 2 года.
Да это первое, что "включают" в дискуссию боты. Цитата:
YESNO:
Если бы мне платили за буквы я бы писал. Умею это делать. Я против всех.
Если бы мне платили за буквы я бы писал. Умею это делать. Я против всех.
Это второе. То есть, я не за тех, не за других - не определился, но что то сказать должен.
Ну и третье-
Цитата:
YESNO:
Потому что у меня келим отличается от вашего. Вы можете видеть то чего я не вижу и наоборот. А вот то что видит каждый зависит от уровня его сознания.
Потому что у меня келим отличается от вашего. Вы можете видеть то чего я не вижу и наоборот. А вот то что видит каждый зависит от уровня его сознания.
Он видит, то что не могу видеть я, но я не могу видеть, то что видит он. Но всё зависит не от уровня видения, а внимание - его сознания. Сознание определяет бытиё, бытиё определяет сознание. Остальные не видят ничего.
[Исправлено: elektron, 28.04.2022 - 18:53]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 00:01
Цитата:
Каждому свое.
Цитата:
Как то с логикой тяжеловато. Бот же должен быть за кого то. Он же не может быть сам за себя или против всех. Что это тогда за бот. Автобот!!!))))
elektron:
Остальные не видят ничего
Остальные не видят ничего
Каждому свое.
Цитата:
elektron:
Да это первое, что "включают" в дискуссию боты
Да это первое, что "включают" в дискуссию боты
Как то с логикой тяжеловато. Бот же должен быть за кого то. Он же не может быть сам за себя или против всех. Что это тогда за бот. Автобот!!!))))
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 11665
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 00:04
Цитата:
Наврят ли..
А, ты по интернету смотришь Соловьева и жену Кеосаян?
serg kost:
Телевизор отключен уже 2 года.
Телевизор отключен уже 2 года.
Наврят ли..
А, ты по интернету смотришь Соловьева и жену Кеосаян?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9277
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 00:06
Цитата:
Да это было слово благодарности вообще то.
YESNO:
Каждому свое.
Каждому свое.
Да это было слово благодарности вообще то.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 00:07
Цитата:
Прям характеристики биоробота
elektron:
Но всё зависит не от уровня видения
Но всё зависит не от уровня видения
Прям характеристики биоробота
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9277
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 29.04.22 - 00:10
Цитата:
Не это как раз - Цитата:
YESNO:
Прям характеристики биоробота
Прям характеристики биоробота
Не это как раз - Цитата:
YESNO:
Автобот!!!))))
Автобот!!!))))
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