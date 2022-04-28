Отправлено: - 23:51

serg kost:

Телевизор отключен уже 2 года.

YESNO:

Если бы мне платили за буквы я бы писал. Умею это делать. Я против всех.

YESNO:

Потому что у меня келим отличается от вашего. Вы можете видеть то чего я не вижу и наоборот. А вот то что видит каждый зависит от уровня его сознания.

[Исправлено: elektron, 28.04.2022 - 18:53]

Цитата:Да это первое, что "включают" в дискуссию боты.Цитата:Это второе. То есть, я не за тех, не за других - не определился, но что то сказать должен.Ну и третье-Цитата:Он видит, то что не могу видеть я, но я не могу видеть, то что видит он. Но всё зависит не от уровня видения, а внимание - его сознания. Сознание определяет бытиё, бытиё определяет сознание. Остальные не видят ничего.