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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 21 из 21«1...192021
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Куратор темы: 111
Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1098
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.04.22 - 22:46
#301
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Цитата:
111:
Цепочку обмываем квасом, четыре полторашки..

А немаловатоли? Чай вся ночь спереду? Можно же было и НЗ иметь, или всё что нажито непосильным трудом ушло на золотые цепи для кухарки, кои её приковали ибо... херувимы
:lol:
Цитата:
111:
Жена мне разбила яйцо с утра..

Печалька!
:-o
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11652
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.04.22 - 22:57
#302
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Цитата:
Don Julio:
немаловатоли

Не, дома же всегда свой нз стоит, на всякий случай..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11652
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.04.22 - 14:26
#303
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Пробуем котлеты в духовке..

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11652
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.04.22 - 14:27
#304
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Не знаем на сколько градусов ставить, сколько жарить, первый раз..
На глаз как говорится попробуем..
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11652
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.04.22 - 14:29
#305
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Для начала разогреем духовку до 200 градусов..

png в jpg
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11652
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.04.22 - 15:00
#306
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Вот как это пока выглядит через минут 15..

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11652
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.04.22 - 22:31
#307
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Сегодня садили цветы..
Таскаю таскаю чернозем, подошел сосед, какой то дедушка образованный, начал со мной таскать..



[Исправлено: 111, 28.04.2022 - 22:32]
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11652
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.04.22 - 22:34
#308
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Он нам помогал копать, таскал ведрами чернозем, объяснял как нужно сажать, и как правильно..

photo sharing
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11652
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.04.22 - 22:37
#309
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Причем необъятной физической силы, все про дачу свою говорил, угадал какие мы корешки принесли!
Я сроду не знал имен этих цветов, еще и по цвету..

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11652
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.04.22 - 22:41
#310
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Моя то как работает..



Как оказалось, дедушка великий врач, со знаменитой фамилией на букву Ст..
А я у него все про него же самого и хотел спросить, раз он все знает..
Чудеса..
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Страница 21 из 21«1...192021
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