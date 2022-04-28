Отправлено: - 19:27

lavprof: мне что нравится: если человек поддерживает СВО и сторону РФ в текущей ситуации на Украине, то он прокремлевский бот, промыт пропагандой, ватник и т.д. и т.п.; если у человека другое мнение, то оно 100% его независимое мнение, он красавчик)) логика уровня бог.

а что он там такого сказал?он журналист. высказал мнение.

Цитата:Нет проблем, если человек поддерживает сторону РФ. Но если он поддерживает войну с 9 утра и целый день, строчит комментарии мазолистыми пальцами, то появляется подозрение, что это и есть его работа.Ну а если не бот, то безработный и сидит целый день за клавиатурой, строчит комментарии. Значит у него нет личной жизни, живет на иждивении, может даже со справкой и выходом в интернетСправку в интернете никто не покажет.Цитата:Много чего высказывают публичные люди в РФ, депутаты Госдумы в адрес Казахстана. Такие вещи никогда не делаются просто так. Есть подача сверху. У Путина злобный и скрытный характер. Некоторые журналисты в России высказывают своё мнение, а потом их просят из страны. Кеосояна не просят. Значит его слова идут в линию с партией. Он говорит что-то не потому что его личное мнение, а потому что он является сортом "журналюги", которому доверяют озвучивать самые агрессивные кремлевские мнения.